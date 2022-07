Hlinecký Megatech ukončí výrobu, odbory vyhlásily stávkovou pohotovost

Podle odborářů konec firmy s takřka 200 zaměstnanci na konci příštího roku přišel jako blesk z čistého nebe.

„Nikdo nám nic dopředu neavizoval. Šli jsme s vedením firmy jednat o zohlednění inflace do růstu mezd zaměstnanců. Místo toho nám vedení Megatechu oznámilo, že v Hlinsku na konci příštího roku skončí výroba. Byla to nejen pro mě velká facka,“ řekla předsedkyně odborů ZO OS KOVO Hlinsko Alena Šírová k půlhodinové schůzce mezi vedením firmy a odbory.

Redakce požádala o vyjádření i vedení firmy Megatech Industries Hlinsko. Vedení firmy však vzkázalo, že bližší informace zveřejní až v příštím týdnu. Zda tak bude zaměstnancům například poskytnuta nabídka na přestup do jiného ze závodů v Česku, není známo. Konkrétní kroky firma vzhledem k postupnému útlumu bude teprve nastavovat.

Vedení společnosti prezentovalo sociální plán pro zaměstnance končící firmy odborářům pouze ústně. Nejasný plán do budoucna odbory kritizují. Vyzvaly zaměstnavatele k dalšímu jednání mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací.

„Ještě jsem nezažil, aby zaměstnavatel prezentoval sociální program jako hotový a takovouto formou. OS KOVO požádal zaměstnavatele, aby plán předložil v písemné formě. Pro odbory bude sloužit k zahájení jednání, díky kterému hodláme dosáhnout spravedlivý sociální plán pro všechny postižené zaměstnance. Dále jsme důrazně zaměstnavatele upozornili, že pokud nechce zbytečný střet s OS KOVO, aby svůj plán neprezentoval zaměstnancům dříve, dokud na sociálním plánu nedojde ke shodě s odborovou organizací,“ uvedl vedoucí regionálního pracoviště OS KOVO Hradec Králové Rudolf Procházka, který se jednání také účastnil.

Výroba se stěhuje do Brna

I proto odboráři vyhlásili časově neomezenou stávkovou pohotovost. Ještě na jaře si totiž od vedení firmy vyslechli, že převedení části výroby ze závodu Hlinsko do Jablonce nad Nisou závod nijak neohrožuje. Nyní je všechno jinak. Výroba dílů pro automobilku Tesla má být přesunuta do brněnského závodu, produkce zbylých náhradních dílů by nebyla pro firmu rentabilní.

S tím odbory nesouhlasí nejen kvůli pracovním místům v Hlinsku. „Mzdy v Brně jsou daleko větší než v Hlinsku. Náklady na energie a materiál vycházejí na stejno. To znamená, že nízké mzdy nejsou zárukou udržení pracovních míst. Takže chceme znát adekvátní důvody toho, proč se výroba přesouvá do Brna,“ řekla předačka hlineckých odborů.

Firma v posledních letech počet zaměstnanců postupně snižovala. Ještě před pár lety Megatech zaměstnával okolo 700 lidí, dnes je to 180. „Domnívám se, že postupné snižování zaměstnanců byla indicií, že se útlum firmy připravoval několik let,“ řekla redakci Šírová.

V současné době pracují ve firmě kromě obslužného personálu hlavně nástrojaři, elektrikáři, seřizovači, lisaři a operátoři.

Výroba Megatechu v Hlinsku se v posledních letech soustředila pouze do jedné haly, většinu budov v bývalém areálu společnosti Eta firma v loňském roce rozprodala. Například z bývalého ředitelství kdysi věhlasného podniku vzniklo střední odborné učiliště, další budovu před nedávnem koupilo město, kterou chce přebudovat na bytový dům.

Na Hlinecku se podle nejnovějších čísel nezaměstnanost pohybuje okolo 1,7 procent. Část propuštěných lidí by tak mohlo najít práci v jiných firmách.

Megatech Industries je rakouská firma se sídlem v Lichtenštejnsku. Má v Česku čtyři výrobní závody (Hlinsko, Jablonec nad Nisou, Brno, Plzeň) a jedno technologické centrum pro vývoj nástrojů a forem. Vyrábí plastové díly pro automobilový průmysl. Největším zákazníkem Megatechu je koncern Volkswagen, skupina BMW a skupina PSA. Ještě před třemi roky firma byla největším zaměstnavatelem v Hlinsku. Zaměstnávala okolo 700 zaměstnanců, z toho 35 procent bylo agenturních.