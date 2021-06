Stop další výstavbě. Pardubičtí politici mají strach z růstu města

Život ve městě dle nich může začít ztrácet kvalitu.

„Radnice chce zvýšit kapacitu míst v mateřských školách,“ uvedla mluvčí pardubického magistrátu Iveta Koubková.

To se městu určitě povede, ostatně nedávno už politici z vedení města investovali do nové školky ve Svítkově a rozšíření tamní základní školy.

Ale Pardubice začínají narážet i na jiné limity. Zjevné jsou hlavně ty na silnicích. I proto nedávno Piráti blokovali nápad na bytovou výstavbu v bývalých kasárnách na Hůrkách.

„Je to hodně daleko od centra města. Jakmile tam vyrostou další byty, zase se jen zhorší dopravní situace v lokalitě. Tyto věci bych řešil, až zmizí brownfieldy v centru města,“ uvedl šéf zastupitelského klubu Pirátů Vojtěch Jirsa.

Jenže radní v čele s těmi z hnutí ANO mají na problematiku jiný pohled. Dá se říct, že podporují masovou výstavbu všude, kde to normy a územní plán dovolují.

„Zastavitelných lokalit je stále málo. Proto jsme navrhovali podél severovýchodního obchvatu taková území, která by plynule navazovala na rozvíjející se kompaktní město,“ uvedla bývalá náměstkyně primátora Dvořáčková z hnutí ANO.

Jenže třeba zastupitel prvního městského obvodu Filip Sedlák se ptá, komu vlastně nová výstavba pomůže. Developerům jistě, ti byty dobře prodají. Novým obyvatelům snad také, tedy pokud najdou místo pro dítě ve škole či zubaře. Ale těm stávajícím?

„Lidé prý nemají kde bydlet. Jenže tím, že se staví a staví a město se stále zahušťuje, tak stávajícím obyvatelům se kvalita života nezlepší, naopak. Najednou jsou jejich životy zatíženy větším množstvím dopravy a místo do trávy či větví stromů začnou koukat novým sousedům do oken,“ uvedl Sedlák, podle kterého by výstavba měla začít brzdit.

„Tento trend se mi nelíbí, a jak zjišťuji, tak nejsem sám. Často slyšíme, že město musí růst. Jistě, ale nepřicházíme tímto růstem o něco cennějšího?“ uvedl Filip Sedlák, který ve svém vyjádření reaguje i na nedávné články o tom, kde všude chtějí developeři v Pardubicích stavět.

Emoce zvedá především projekt ve vnitrobloku nedaleko věznice či třeba volné plochy ve Svítkově.

Pardubice přeskočí Hradec

Nicméně stávající garnitura politiků zatím hledá v přírůstku obyvatel pozitiva. Čím více má totiž město lidí, tím více dostane z rozpočtového určení daní od státu.

A přírůstky lidí jsou citelné. Během krátké doby by Pardubice v počtu obyvatel měly přeskočit i sousední Hradec Králové, který ještě na začátku 90. let měl přes sto tisíc lidí.

A tak se pracuje na projektech, které mají pomoci nové obyvatele absorbovat, alespoň co se školství či sociálních věcí týče.

„Věřím, že se nám prostřednictvím vypsaných výběrových řízení podaří najít zhotovitele návrhů staveb, které nám umožní rozšířit kapacitu mateřských škol ve třetím školském obvodě a vybudovat nový azylový dům pro muže, který bude bezbariérový a výrazným způsobem přispěje k řešení nepříznivé situace osob ohrožených sociálním vyloučením,“ řekl náměstek primátora Jan Nadrchal z ANO.

Mateřská škola v Teplého ulici, kam chodí zejména děti z Dukly, Višňovky, ulic Na Spravedlnosti a S. K. Neumanna, ale také ze Svítkova, má teď kapacitu 104 míst. Po dokončení přístavby by se její kapacita měla zvýšit o 50 míst. Dalších 50 by město mělo získat přestavbou a přístavbou detašovaného pracoviště školní družiny ZŠ Waldorfská v Gorkého ulici.