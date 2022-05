Po třech letech se koná majáles, platí i lístky koupené loni a předloni

Z návratu do normálu mají radost i pořadatelé Pardubického majálesu, kteří museli akci kvůli vládním opatřením dvakrát zrušit.

„Lidé měli pochopení, většina z nich si už zakoupené lístky nechala. Peníze chtělo vrátit jen málo lidí. S uznáváním vstupenek z let 2020 a 2021 nebude problém. Čtečky je budou v areálu uznávat,“ uvedl za pořadatele velké dvoudenní hudební akce David Audrlický.

Mezi hlavní taháky lze jistě zařadit zpěváka Bena Cristovao, kapelu Mig 21 nebo slovenské Horkýže slíže a No Name.

Pardubický majáles Cena vstupenek na místě v pátek a sobotu: 790 korun na jeden den dvoudenní vstupenka 990 korun Potvrzení účastníci: Ben Cristovao Divokej Bill Kapitán Demo Vypsaná Fixa Michal Hrůza Ready Kirken Lenny Mig 21 Mirai Horkýže slíže Wohnout No Name Mňága a Žďorp Sabrage UDG a další...

„V programu, jehož přesné časové složení brzy oznámíme, toho bude mnohem více. Měl by si vybrat každý, snažili jsme se o pestrost,“ uvedl Audrlický s tím, že i letos se bude v areálu na pardubické Cihelně využívat platební systém NFCtron.

„Všichni prodejci na prodejních místech budou mít mobilní telefony. Po každé platbě na vás otočí obrazovku se zůstatkem a informací o vašem nákupu. Nově si můžete dobít kredit už před akcí díky NFCtron Pass a mít tak čip zdarma,“ uvedli na webu akce pořadatelé a dodávají, že v místě akce se už žádná hotovost vracet nebude.

„Už v průběhu festivalu můžete vyplnit číslo bankovního účtu ve vaší online účtence a peníze se vám po akci automaticky vrátí zdarma v rámci celé Evropy,“ doplnili k platbám, které lidi budou dělat pomocí speciálního pásku s čipem.

Vstupenky mohou lidé kupovat v předprodejích. Dostanou se na ně i přes web majalespardubice.cz. Na místě pak budou vstupenky na pátek i sobotu stát 790 korun, na oba dva dny pak budou za 990 korun.

„Vůbec nemáme odhady, kolik by mohlo přijít lidí. Těžko tipovat, kolik jich dorazí se vstupenkami, které kupovali před dvěma roky. Také si myslím, že se změnilo nákupní chování návštěvníků festivalů a rozhodnutí nechají až na poslední chvíli. Úspěch akce také může výrazně ovlivnit i počasí,“ uvedl Audrlický s tím, že na majáles mají děti do 130 centimetrů vstup zdarma.

K mání jsou navíc i tzv. VIP vstupenky. Ty opravňují ke vstupu do VIP zóny v těsné blízkosti pódií a do chill out zóny, kde bude samostatný bar, samostatný stánek s občerstvením a toalety. „VIP vstupenky lze zakoupit pouze v předprodeji v síti TicketLive,“ dodal.

Oba dny majálesového veselí v Pardubicích zakončí afterparty v Trinity klubu na Olšinkách vedle sokolovny. Svoz do klubu bude zdarma autobusem přímo od areálu majálesu.



Známý koncept pardubického majálesu zůstává stejný. Tedy bude se hrát v pátek 13. a v sobotu 14. května. Na louce u koupaliště Cihelna budou dvě hlavní pódia, na kterých se budou střídat kapely. Třetí DJ stage bude už tradičně v party stanu. V pátek se bude areál otevírat ve 12 hodin, v sobotu pak ještě o dvě hodiny dříve. Končit se bude kolem půlnoci.