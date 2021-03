Lodi Arnoštovi končí technická kontrola. Radní zvažují, co s ním dál

Politici musí rozhodnout, zda loď bude žádat o nové povolení, nebo se bude shánět nový stroj.

Ani už rok trvající boj s covidem nezastavil loď Arnošt. Pardubická atrakce i přes řadu restrikcí nezažila loni úplně zlé časy.

„Léto bylo vlastně úplně normální, jezdili jsme plní. Horší však bylo jaro a také nám chyběly vánoční večírky a restaurace je řadu měsíců zavřená.

Přesto si Arnošt nevedl nějak špatně, za loňský rok jsme prodělali v uvozovkách jen zhruba tři sta tisíc korun,“ uvedl Tomáš Pelikán, ředitel dopravního podniku, který loď provozuje.

Jenže starosti kolem Arnošta politiky stejně čekají. Výletní lodi Arnošt z Pardubic, která patří společnosti Pardubická plavební, v níž má město účast, vyprší v listopadu desetiletá platnost osvědčení. A to může být také její konec.

„Radnice si nechá zpracovat posudek, zda se snažit o jeho prodloužení, nebo raději koupit nové plavidlo,“ řekl náměstek primátora Jan Mazuch.

„Musíme se rozhodnout a zjistit, jestli půjde loď opravit, aby získala technickou, a kolik by to stálo, nebo zda je lepší koupit loď novou, a vůbec celkově jak dál s akciovou společností jako takovou,“ doplnil politik z ODS.

Hlavní problém Arnošta je v jeho poněkud zvláštní konstrukci. Spodní paluba má totiž podlahu pod ponorem. A to odporuje současným normám.

„Musíme zjistit, jestli nám dá Státní plavební správa ještě výjimku. Otázka taky je, jak na tom bude loď po technické stránce. Musíme ji vyndat z vody a kompletně prohlédnout, pokud zjistíme závažné poruchy, už nemá cenu ji dále opravovat,“ uvedl Pelikán s tím, že jen vyzvednutí na břeh Labe vyjde na milion korun.

Arnošt může letos jezdit, záleží také na vývoji epidemie

Nicméně letošní sezona ohrožena není. Loď má povolení plavit se až do října.

„Pokud nám to hygienická opatření umožní, budeme letos normálně fungovat a na podzim budeme muset říct, co dál. Pokud by se kupovala nová loď, tak by byla o něco větší, měla by úložný prostor na kola a kočárky a hlavně by měla elektromotor,“ doplnil Pelikán.

Ve firmě Pardubická plavební vlastní město a Nadace pro rozvoj města Pardubic společně 42,08 procenta akcií. Pardubický kraj drží 5,73 procenta, město Přelouč 1,27 procenta. Dalších 43,42 procenta patří Martinu Vaškovi.

Ten Pardubicím nabídl, že jim svůj podíl prodá. Cenu by určil znalecký posudek hodnoty společnosti, patří jí také přístaviště. Odhadem by činila šest milionů korun.

Vedení města se předběžně k odkupu staví vstřícně. Soukromý vlastník by zřejmě nechtěl do oprav či pořízení nové lodi investovat větší částku. Dopravní podnik města Pardubic, který loď provozuje, má do konce dubna předložit ekonomický rozbor a předběžný harmonogram dalších kroků.

„Musíme si vyhodnotit, zda to pro nás má smysl, nebo ne,“ řekl Mazuch.

Podle Pelikána je mezičlánek v podobě Martina Vaška zbytečný. „O loď se stará dopravní podnik, finančně nám pomáhá město a kraj,“ dodal ředitel dopravního podniku.

Loď v sezoně zajíždí proti proudu až do Kunětic a po proudu se lidé dostanou nejdále do Přelouče. Na Arnoštovi funguje i restaurace.