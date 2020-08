Lídr ANO slibuje dotace na elektrokola. Bohapustý populismus, říkají soupeři

11:02

Lídr kandidátky hnutí ANO do krajských voleb Martin Kolovratník slibuje voličům velkorysý dárek z krajského rozpočtu - čtyři tisíce korun na nákup elektrokola. A to v době, kdy Pardubický kraj čelí takřka miliardovému propadu příjmů kvůli koronaviru. Kandidáti konkurenčních stran to označili za bohapustý populismus.