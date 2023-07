Kabáti obstarali velké finále Českých hradů pod Kunětickou horou

Do závěrečného vystoupení festivalu Hrady CZ zbývá asi deset minut. Dojít si pro pivo z míst kolem pódia se zdá nemyslitelné. Louka je hermeticky uzavřena tisícovkami lidí. Všichni čekají na jediné, až se rozezní tóny první písničky od Kabátů.

Pak to přijde. Hurónský řev vítá českou nejoblíbenější kapelu. Tisíce rukou vystřelí nahoru mobily. Lidé fotí, natáčí, zpívají, tančí. Velké finále právě začalo.

„Moderní děvče!“ skanduje dav, když se palba hitů chýlí ke konci. Kabáti vědí, že bez notoricky známého popěvku odejít nemohou, a fanouškům dávají poslední pamlsek před cestou domů. Většina z nich odchází spokojená.

A to nejen díky teplickému kvintetu. Hlasivky si notně lidé namohli i při vystoupení kapely Wanastowi Vjecy nebo zpěváka Mirai. V pátek zase úřadovala kapela Kryštof nebo zpěvačka Anna K.

„Hodně jsem zvědavý na kapelu Gaia Mesiah. A taky zítra na Kabáty, vlastně ani nevím, jestli jsem je někdy viděl naživo,“ řekl už v pátek odpoledne Jakub Mrklovský, který na festival dorazil i s rodinou.

Akce se po covidových letech letos vrátila ke klasickému modelu se dvěma pódii a bylo to dobře. Prostoje mezi účinkujícími byly dlouhé tak akorát, aby se lidé stihli občerstvit nebo si popovídat s kamarády.

Pocitově dorazilo na festival ještě více lidí než třeba při posledním „normálním“ ročníku v létě 2019. Bylo to dobře vidět na frontách především před ženskými toaletami a také v tlačenici před pódiem. Nicméně organizátoři Hradů CZ už za roky objíždění republiky mají zkušenosti a vše od parkování až po úklid odpadků fungovalo dobře.

Co se týče občerstvení, tak možná leckoho překvapila rozumná cena piva. S ohledem na dnešní realitu třeba v pardubických pivnicích se zdá Gambrinus za 55 a Plzeň za 70 korun jako velmi přátelský počin. „Cena piva mi přijde v pohodě, trochu mne zaskočilo jen to, že záloha na vratný kelímek je 80 korun. To mi přijde moc,“ řekl Petr Štěpánek z Pardubic.

O něco horší to bylo s cenami jídla. Pod sto korun nešlo koupit prakticky nic. Párek v bagetě za 128 korun nebo porce hranolek za 140 žádné velké nadšení u hostů nevyvolávaly. Ostatně hlavně v pátek bylo u mnoha stánků s jídlem povážlivě prázdno.

Nicméně celkově vzato i díky téměř ideálnímu počasí se akce vydařila. Až na krátkou, ale intenzivní páteční přeháňku panovala po celý víkend v podhradí ta správná festivalová atmosféra.