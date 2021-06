Pardubické letní kino začíná, nabídne Jokera, V síti i animáky pro děti

Program Letního kina Pernštejn 25. 6. pátek: Miloš Forman: Co tě nezabije, dokument, Česko, 2009 26. 6. sobota: Chlast, drama, Dánsko, 2020, 117 minut 27. 6. neděle: Cesta zpátky, drama, USA, 2020, 108 minut 28. 6. pondělí: Tramvaj do stanice Touha, USA, 1995, 149 minut 29. 6. úterý: Na nože, komedie, USA, 2019, 131 minut 30. 6. středa: Psí kusy, animovaný, Kanada, 2019, 87 minut 1. 7. čtvrtek: Stehlík, drama, USA, 2019, 149 minut 2. 7. pátek: Eva Nová, drama, Slovensko/ Česko, 2015, 106 minut 3. 7. sobota: Tenet, akční, USA/ Velká Británie, 2020, 150 minut 4. 7. neděle: Godzilla II Král monster, akční, USA, 2019, 132 minut 5. 7. pondělí: Čaroděj ze země Oz, USA, 1939, 101 minut 6. 7. úterý: Judy, životopisný, Velká Británie, 2019, 118 minut 7. 7. středa Scoob!, animovaný, USA, 2020, 94 minut 8. 7. čtvrtek: Western Stars, dokumentární, USA, 2019, 83 minut 9. 7. pátek: V síti, dokumentární, Česko, 2020, 100 minut 10. 7. sobota: Duše, animovaný, USA, 2020, 107 minut 11.7. neděle: Joker, krimi, USA, 2019, 122 minut režie: Todd Phillips 12. 7. pondělí: Zvětšenina, drama,Velká Británie, 1966, 111 minut 13. 7. úterý: Vincentův svět, komedie, USA, 2015, 104 minut 14. 7. středa: Čarodějnice, komedie, USA, 2020, 106 minut. 15. 7. čtvrtek: Tanec v temnotách, muzikál, Německo USA 16. 7. pátek: Válka barev, thriller, Česko, 1995, 93 minut 17. 7. sobota: 1917, drama, USA / Velká Británie, 2019, 119 minut 18. 7. neděle: Wonder Woman 1984, akční, USA, 2020, 151 minut 19. 7. pondělí: Casablanca, drama, USA, 1942, 102 minut 20. 7. úterý: Argo, drama, USA, 2012, 120 minut režie: Ben Affleck 21. 7. středa: Sněžná mela, animovaný, Kanada, 2019, 92 minut 22. 7. čtvrtek: Rytíři spravedlnosti, komedie, Dánsko, 2020, 116 minut 23. 7. pátek: Havel, životopisný, Česko, 2020, 105 minut 24. 7. sobota: Gentlemani, akční, USA / VB, 2019, 113 minut 25. 7. neděle: Dokonalá lež, drama, USA, 2019, 109 minut 26. 7. pondělí: Kdo se bojí Virginie Woolfové?, drama, USA, 1966 27. 7. úterý: Gran Torino, drama, USA / Německo, 2008, 116 minut 28. 7. středa: Pojedeme k moři, komedie, Česko, 2014, 90 minut Poznámka: začátky jsou ve 21.30 hodin.