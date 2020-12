Filmy zdarma v ohrožení: pardubičtí radní seberou letnímu kinu peníze

Pardubické letní kino poprvé promítalo v létě 2006. Od té doby každé prázdniny tisíce lidí zhlédnou více než 60 filmů. Není tak divu, že politici projekt zařadili mezi tzv. Pardubické tahouny.

To znamená mezi 15 největších akcí ve městě, které mají právo na dlouhodobou a hlavně garantovanou dotaci od pardubické radnice.

Jenže nyní má přijít změna. Vedení města rozhodlo, že Letní kino už nesplňuje všechna kritéria a ze seznamu vyvolených má vypadnout.

„Pracovní skupina složená z nominantů všech politických klubů, předsedů dotčených komisí Rady města Pardubic a úřadu vybrala 14 akcí na základě předem zveřejněných hodnotících kritérií. Letní kino mezi úspěšné žadatele nepatří, neboť nedosáhlo minimálního počtu dosažených bodů pro podporu žádosti,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký z ČSSD.

Rozhodnutí politiků ještě není definitivní. Musí ho dnes schválit zastupitelstvo. Pokud se tak stane, kino se podle jeho zakladatele Jana Motyčky dostane do vážných problémů. A to už jen proto, že současná dotace 600 tisíc na rok má spadnout na polovinu.

„Jsem hodně naštvaný. Jedna věc jsou peníze a druhá věc je vyškrtnutí ze seznamu těch největších akcí ve městě. To si rozhodně nezasloužíme. Byli jsme jedni z mála, kteří v tomto roce byli i přes pandemii schopni akci uspořádat. Mnozí další nedělali nic, a přesto dostali 80 procent slíbené dotace a ještě budou v Tahounech pokračovat,“ uvedl Motyčka.

Pravda je, že načasování vypadá na první pohled nelogicky. Třeba Aviatická pouť se letos vůbec nekonala, přesto pořadatelé většinu peněz od města dostali. Velká pardubická se uskutečnila bez lidí, a politici ji už na příští rok dali více peněz.

„Osobně jsem pro snížení dotace pro pana Motyčku. Stále říkám, že by měl brát oněch 200 tisíc ročně, které bral při zisku grantu na začátku projektu. Na druhou stranu s těmito názory jsem u vedení radnice dlouho narážel, takže jsem docela překvapený, že oříznutí přichází právě teď,“ řekl lídr opozičních Pardubáků František Brendl.

Motyčka vidí za krokem politiků osobní mstu za to, že si v létě zaregistroval ochrannou známku s názvem Koně v akci. To je výstava, kterou pořádá Dostihový spolek. Politici to vzali jako útok na sebe.

„Myslím, že to je jasné. Jsou na mě naštvaní, tak se takto chtějí pomstít. Já však nemám žádný problém známku převést na Dostihový spolek a nic za to nechci. Nikdy by mne nenapadlo, co se může odehrát, když si zaregistruji ochrannou známku, která je volná, a ještě na akci, kterou jsem před lety pomáhal rozjet,“ uvedl Motyčka.

Navíc to vypadá, že spor o ochrannou známku skončí smírem. Svědčí o tom korespondence mezi Motyčkou a šéfem Dostihového spolku.

„Věřím, že se nám podařilo nalézt způsob jak vyřešit celou kauzu ke spokojenosti všech dotčených stran. Veškeré záležitosti týkající se problematiky ochranných známek jsou v gesci externího patentového zástupce, se kterým jsem od samého počátku koordinoval veškeré procesně právní úkony. Na jeho adresu budou zaslány Vámi poskytnuté dokumenty společně s mým komentářem,“ uvedl ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller.



Je to odveta za Koně v akci?

Náměstek Rychtecký vendetu vůči podnikateli odmítá. Podle něj Jan Motyčka doplatil na dlouhodobě horší komunikaci s radnicí.

„Klíčovým kritériem byly zkušenosti se žadatelem – kam mimo jiné patří přiměřenost požadované výše dotace a účelnost využití s ohledem na rozsah pořádané akce.

V tomto posledním kritériu u hodnotitelů podle výsledků propadl žadatel Cinematime nejvíce. Sám jsem se osobně přesvědčil, že některá data o návštěvnosti uvedená v žádosti vůbec neodpovídají realitě a jsou značně nadnesena,“ uvedl Rychtecký.

Sám Motyčka nyní říká, že neplánuje před čtvrtečním hlasováním politiků obíhat zastupitele a lobbovat u nich za dotaci.

„Přijde mi to nedůstojné. Kino dělám 15 let a myslím, že jsme udělali radost mnoha desítkám tisíc diváků. Nechci projekt ukončit, je to moje dítě, ale v této ekonomicky těžké době je to samozřejmě rána, která se na podobě a fungování kina musí projevit negativně,“ doplnil promotér Motyčka.

Ovšem i tak se dá počítat s tím, že během jednání může bod zvednout vlnu emocí. „Mně čistě pocitově připadá, že Letní kino patří mezi největší a nejviditelnější kulturní akce ve městě. Z toho důvodu mám i pocit, že prostě mezi Pardubické tahouny patří,“ uvedl zastupitel Karel Haas z ODS, který se chce do dneška s celou anabází podrobně seznámit.

„Vnímám tam velmi silně osobní rovinu celého sporu a to je špatně. Budu chtít tvrdá čísla, co se týče návštěvnosti všech akcí dotovaných městem, a na základě nich se rozhodnu, jak hlasovat,“ doplnil opoziční politik, podle kterého však je klíčové, jak mu Motyčka vysvětlí registraci zmíněné známky.

„Pokud doopravdy platí verze města, že pan Motyčka nás chtěl vyšachovat, tak bych mu nejraději nedal žádné peníze,“ dodal Haas.