Pardubické letiště se pomalu zvedá, přibudou linky na Ukrajinu

„Nejrychleji rostoucí evropská a přední nízkonákladová letecká společnost rozšíří nabídku svých pravidelných linek z Pardubic o dvě nové destinace Oděsa a Charkov,“ uvedla Mária Ministrová, tisková mluvčí společnosti East Bohemian Airport (EBA), která se stará o pardubické civilní letiště.

Podle ní jsou nové smlouvy zároveň reakcí na nově podepsanou dohodu o otevřeném nebi mezi Ukrajinou a Evropskou unií, která byla stvrzena 12. října 2021.

Gripeny míří z Čáslavi do Pardubic Čáslavské vojenské letiště čeká v druhé polovině října výluka provozu. Důvodem je plánovaná technická odstávka řídicí věže. Personál a technika včetně části letounů JAS-39 Gripen se přesunou na záložní letiště v Pardubicích,“ řekla mluvčí 21. základny taktického letectva Čáslav Hana Havrdová. S přeletem letecké techniky do Pardubic se počítá 22. října, návrat na mateřskou základnu je naplánován na 1. listopadu. České letectvo má 14 gripenů, do Pardubic se jich přemístí jen část. Kolik letounů to bude, základna neupřesnila. Bitevníky L-159 Alca naopak zůstanou v Čáslavi. Ochrana vzdušného prostoru Česka v rámci aliančního systému protivzdušné obrany bude v tomto období zajištěna dvojicí letounů JAS-39 Gripen.Tradice letectva v Čáslavi sahá do roku 1955, do provozu bylo letiště uvedeno v srpnu 1958.

Do obou destinací se bude létat od června 2022, a to dvakrát týdně. Pravidelné spojení do Charkova bude Wizz Air operovat vždy ve čtvrtek a neděli, do Oděsy se bude létat v úterý a sobotu. „Věřím, že nová spojení do těchto krásných ukrajinských destinací budou úspěšná, a to z obou směrů,“ sdělil ředitel firmy EBA provozující letiště Ivan Čech.

Na linkách do ukrajinských destinací se budou střídat letadla typů Airbus A320 a A321 s nabízenou kapacitou 186 a 230 míst na palubě. „Letecká doprava se bude s dopady koronavirové krize vyrovnávat ještě dlouho. O to víc mně těší, že se podařilo otevřít další nová přímá spojení z pardubického letiště i v této složité době,“ uvedl Čech.

I díky postupnému navyšování spojů do Kyjeva a Lvova nabídne maďarský dopravce v příštím roce 12 letů na Ukrajinu týdně. Počty cestujících by se měly začít zase zvedat. „Nejen díky novým linkám, ale také díky cestovním kancelářím očekáváme, že se počet odbavených cestujících v příštím roce oproti původnímu předpokladu zvýší,“ dodal Čech.

Jednosměrné letenky jsou již v prodeji od 650 korun na webových stránkách dopravce www.wizzair.com.



„Nově sestavený management letiště se zdravě chopil příležitosti, kterou nabízí postupné obnovování osobní letecké dopravy. Wizz Air patří mezi expandující společnosti, otevření rovnou dvou nových linek z Pardubic potvrzuje vzrůstající význam našeho letiště,“ doplnil člen představenstva firmy a šéf pardubických zastupitelů za hnutí ANO Jan Hrabal.

Mezinárodní letiště v Pardubicích loni odbavilo 34 238 cestujících. Přeprava pasažérů v roce 2019 byla přitom skoro třikrát vyšší.