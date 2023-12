Kauza pardubické radnice: kraj váhá s investicí do letiště

Šéf pardubického letiště Ivan Čech ve středu večer na dopravní konferenci v Pardubicích oznámil, že příští rok by mělo být dokončeno nadzemní patro terminálu Jana Kašpara za desítky milionů korun, což zvětší kapacitu a zlepší komfort cestujících. Podle něj se na tom dohodli oba akcionáři společnosti EBA. Město, kterému patří dvě třetiny akcií, a kraj.

„Kdyby ta dohoda nebyla, tak to tu neříkám,“ reagoval Čech na dotaz MF DNES.

Jen o pár hodin později hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (SOCDEM/3PK) na tiskové konferenci oznámil, že kraj zatím k investici souhlas nedá. „Pan ředitel vychází ze starých informací,“ uvedl. Důvodem je podle něj policejní vyšetřování machinací se zakázkami na pardubickém magistrátu, při němž čelí obvinění 19 lidí včetně bývalého primátora Martina Charváta (někdejšího člena ANO).

„Dohodli jsme se, že všechny aktivity týkající se letiště a všech dalších záležitostí, které jsme s městem měli dohodnuty, chceme znovu projednat a potvrdit. Vnímáme, že situace nebude asi úplně jednoduchá pro kolegy, kteří na radnici nyní působí, protože zásah byl poměrně zásadní,“ uvedl Netolický. „Nic jsme nepřehodnotili, ale čekáme, abychom měli jistotu, že věci, které platily před zásahem policie, platí i nyní,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj).

Vedení Pardubic je zaskočeno

Pro Pardubice je to ovšem překvapení. „Je to pro mne úplně nová informace, od pana hejtmana jsem to neslyšel a nechci to zatím komentovat,“ řekl náměstek primátora Pardubic Jan Hrabal (ANO).

Podle původní dohody společnost EBA měla prodat pozemky, které vlastní, a za utržené peníze dokončit nadzemní podlaží terminálu, které je uzavřené.

Letiště sice v roce 2018 postavilo nový moderní terminál za 266 milionů korun, ale z úsporných důvodů nedošlo na dokončení druhého patra, kam se cestující zatím nedostanou. Původně tam měla být restaurace i VIP salonek, gate pro cestující i zázemí pro zaměstnance letiště. Prostory jsou nyní prázdné, schody nahoru uzavřené.

Hejtman Martin Netolický v roce 2019 dostavbu z pozice kraje odmítl s tím, že není třeba, když je terminál po většinu času prázdný a letiště ve ztrátě. Pardubice však na dokončení terminálu tlačily dál.

Loni měl kraj výhrady k tomu, že se dostavba má hradit z prodeje pozemků, a byl ochoten svoji třetinovou část zaplatit přímo. A když se město s krajem letos dohodlo, že se investice bude hradit prodejem pozemků, přichází další odklad. „Události před čtrnácti dny znamenají určitý předěl, který znamená, že něco bylo před a něco po,“ uvedl Netolický.

Letiště v roce 2024 nabídne historicky nejvíce destinací a chce atakovat hranici 200 tisíc odbavených cestujících. Hodně si slibuje od dostavby nadzemního patra. „Potřebujeme třetí gate, abychom měli cestující kam umístit a připravit na odlet. Potřebujeme zázemí pro naše lidi,“ uvedl Čech. Společnost EBA má hotový projekt a chtěla připravit soutěž na dodavatele tak, aby stavba byla během příštího roku hotová a v sezoně 2025 už mohla sloužit.

„To by nás posunulo, abychom plně využili kapacitu letiště Pardubice plus minus 200 až 250 tisíc cestujících. Uvidíme, kam se nám to podaří posunout,“ uvedl Čech.

Zatím nelze odhadnout, zda kraj skutečně investici zabrzdí, anebo si kolegy z pardubické radnice jen vychutnává. Netolický říká, že kraj má priority jinde a vylepšení terminálu letiště je nadstavba, která může počkat.

„Není důležité, jestli bude druhé patro postavené v roce 2024 nebo 2025, když to není vázáno na žádnou dotaci, je to z vlastních zdrojů investora. Kapacitně to letiště zvládá, že bychom byli přetížení, se říct nedá,“ dodal hejtman Martin Netolický.