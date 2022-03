Válka na Ukrajině postihla pardubické letiště, pomoci by mohla letní sezona

East Bohemian Airport během krátké chvíle přišla o většinu pravidelných linek. Ty vypravovala firma Wizz Air právě na boji decimovanou Ukrajinu.

„Lety Wizz Airu byly pozastaveny. Všichni si přejeme, aby válka skončila co nejdříve, dopravce je v součinnosti s námi připraven lety obnovit ihned, jakmile to bude možné,“ řekl šéf pardubického letiště Ivan Čech s tím, že probíhají jednání o případných nových destinacích se společností Wizz Air.

Počet cestujících na pardubickém letišti 2004 - 46 999

2005 - 49 165

2006 - 71 500

2007 - 93 700

2008 - 86 863

2009 - 49 032

2010 - 62 302

2011 - 65 246

2012 - 125 008

2013 - 184 140

2014 - 150 056

2015 - 59 260

2016 - 31 174

2017 - 88 490

2018 - 147 572

2019 - 102 045

2020 - 34 238

2021 - 80 796 Zdroj: East Bohemian Airport

Podle Čecha není zatím firma EBA, která patří městu a kraji, nijak ekonomicky ohrožena. Zdá se však pravděpodobné, že majitelé budou muset na letiště poslat další veřejné peníze. Ty terminál Jana Kašpara držely už v době covidu.

„Oba akcionáři vnímají potenciál našeho letiště, takové signály jsou důležité pro jednání s dalšími partnery i pro širokou veřejnost,“ řekl předseda představenstva EBA Petr Juchelka.

Ekonomiku firmy by však měla výrazně vylepšit letní sezona. Alespoň si to přejí manažeři letiště, kteří podepsali smlouvu o spolupráci s cestovními kancelářemi Fischer a Exim Tours.

„Díky tomu budeme operovat i lety na ostrov Kréta do Heráklionu, do egyptských letovisek Hurghada a Marsá Alam, nově se z Pardubic bude létat do tuniského Monastiru,“ uvedla manažerka rozvoje a marketingu letiště Mária Ministrová s tím, že již nyní probíhají přípravy nové letní sezony 2023, která by měla počet destinací opět rozšířit.

Obě cestovní kanceláře mají v regionu hodně poboček, a tak jejich šéfové věří tomu, že turisté uvítají možnost létat na letní dovolenou právě z Pardubic. „Místa, kam se bude z Pardubic létat, jsou co do oblíbenosti stálice,“ uvedl mluvčí firmy Fischer Jan Bezděk.

„Jsou to destinace, které jsou oblíbené u našich klientů, což je určitě Řecko. U Turecka, které bylo zasažené covidovou pandemií, očekáváme comeback. Znovu se vyšvihlo do popředí zájmu. Bulharsko je oblíbené se stabilní poptávkou,“ doplnil Bezděk.

Drahá paliva zatím dovolené neprodražují

Konečnou cenu zájezdu podle něj tvoří více faktorů, rostoucí cena ropy se tak do nákladů na dovolenou teď nepropisuje tak rychle jako v jiných oblastech.

„Pokud by situace trvala několik měsíců a bylo by to v kombinaci s oslabující korunou, pak už by to byl faktor ovlivňující cenu zájezdu. V letošním roce bych tak lidem, kteří vědí, že chtějí někam odjet, spíš doporučil, aby kupovali zájezdy dřív než později,“ dodal Bezděk.

Kromě nabídky Fischeru chce ještě jedna společnost z Pardubic létat v létě do Podgorici v Černé Hoře. „Nabídka charterových destinací se může v sezonách různě proměňovat, aby se takzvaně nepřelétala. Můžeme dát prostor místním cestovním kancelářím. My můžeme mít nějaký základ a oni mohou spolupracovat na obsazování letadel,“ dodal Čech.

V pondělí 28. března pak také startuje pravidelná linka Pardubice–Alicante. „Toto spojení je mezi cestujícími velmi populární. Společnost Ryanair si pochvaluje vysokou obsazenost linky. V minulém roce nám dokonce navýšili červencovou rotaci na třikrát v týdnu. Máme v případě vysokého zájmu přislíbeno totéž i v letošním roce,“ dodala manažerka Mária Ministrová.