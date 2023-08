Pardubice nabídly kraji větší podíl na letišti, má také vlastnit polovinu

Posledních deset let se politici Pardubic a Pardubického kraje často veřejně přeli o to, co provést s tamním mezinárodním letištěm. Zatímco pardubičtí radní chtěli do společné firmy East Bohemian Airport (EBA) mohutně investovat, kraj jako menšinový vlastník před tím varoval.

Po odchodu bývalého primátora Pardubic Martina Charváta (ANO) z funkce loni na podzim hádky úplně ustaly, a co víc, kraj i město podle zjištění MF DNES míří k dohodě, díky níž budou mít obě samosprávy ve firmě EBA polovinu akcií.

„S panem hejtmanem jsme se o letišti bavili. Myslím, že by mělo logiku, kdybychom ho vlastnili s krajem napůl. Všechna regionální letiště v České republice vlastní kraje buď samy, nebo většinově. Slouží totiž lidem ze širokého okolí, takže to dává smysl,“ uvedl Nadrchal.

To, že město něco takového chce, není překvapením. Letiště je chronicky ztrátové, město jako vlastník dvou třetin se podílí na hrazení ztrát stejným podílem. Pokud bude kraj poloviční vlastník, pardubickému rozpočtu to prospěje. Ne tak krajskému rozpočtu.

Hejtman Martin Netolický řekl, že Nadrchal přišel s více variantami, akceptovatelná pro kraj je možnost, že by firma byla vlastněna oběma samosprávami v poměru padesát na padesát.

Získáme větší vliv, slibuje si hejtman Netolický

Vysvětluje to tím, že kraj bude mít konečně větší možnost ovlivnit chod letiště. „Pokud budeme mít ve společnosti stejný podíl jako město, bude to velký rozdíl. Nikdo vás už nebude stavět do pozice jakýchsi malých potížistů, a když se to hodí, tak vás stejně přehlasují a udělají si to podle sebe,“ řekl Netolický.

Dodal, že krajští radní s tím předběžně souhlasili. „Měl jsem to na poradě a tuto úvahu všichni kolegové v koalici akceptovali, že by se touto cestou jít dalo,“ uvedl Netolický.

„První reakce pana hejtmana byla poměrně vstřícná, ale na druhou stranu nic podepsáno není. Jasné je, že vše musí projít procesem schvalování, nicméně věřím, že se nakonec dohodneme na novém rozdělení akcionářského podílu,“ uvedl primátor Nadrchal.

Historie sporů o letiště mezi městem a krajem je dlouhá. V poslední době to ale byl určitě kraj, kdo měl větší důvod na stížnosti. Pardubice si jako většinový vlastník totiž prosadily v roce 2017 stavbu nového terminálu za čtvrt miliardy korun, ale zatímco kraj svůj díl zaplatil, majoritní akcionář se tomu úspěšně vyhýbal. Dodnes je podíl Pardubic ve firmě EBA zatížen dluhem.

To by ostatně nyní mělo umožnit nové rozdělení podílů ve firmě bez toho, aby kraj za to platil. „Kraj nebude kupovat podíl, který je předlužený,“ uvedl Netolický. Doplnil, že pro kraj také nepřichází v úvahu, že by letiště převzal jako jediný vlastník. Mimo jiné i proto, že by nebyl schopen město vyplatit.

Ztráty jdou do několika desítek milionů ročně

Navzdory nikdy nekončícím optimistickým výrokům o perspektivě mezinárodního letiště v Pardubicích obě samosprávy už poslaly za poslední roky do firmy EBA přes 700 milionů korun, aby ji udržely při životě. V roce 2021 firma vykázala ztrátu 27 milionů korun, podle odhadů loňský rok skončil minus 20 milionů, byť přesné číslo firma ještě nezveřejnila. I proto kraj a město letos opět zvýšily základní jmění firmy o 20 milionů.

Podle poslance a zastupitele Pardubic za ODS Karla Haase bude letiště prodělávat vždy. „Řekněme si to na rovinu, letiště Pardubice není podnikatelský projekt, ale politický. Zisk od něj nečekejme,“ řekl nedávno Haas.

Nadrchal soudí, že letiště se konečně zvedá. „Myslím, že historická úloha města Pardubice je ve společnosti East Bohemian splněna, terminál stojí, nyní se ho daří po těžké covidové době rozlétat. Letošní letní sezona vypadá velmi slušně, i to by mohlo přispět k tomu, že se dohodneme,“ dodal primátor.