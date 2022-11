Pardubické letiště je stále ztrátové, drží ho jen veřejné finance

Mezinárodní vzdušný přístav by bez veřejné podpory dávno zkrachoval a hlavně jeho využití v podzimních a zimních měsících je více než tristní.

Před pár dny odletěla z Pardubic poslední letošní přímá linka do španělského Alicante a terminál Jana Kašpara za čtvrt miliardy korun se uložil k zimnímu spánku.

„Linka do Alicante je sezonní, takže znovu bude fungovat až na jaře. Bohužel jiné pravidelné linky hlavně kvůli válce na Ukrajině nemáme. V zimě se tak soustředíme na nákladní dopravu a také odbavování menších letadel,“ uvedl ředitel firmy EBA Ivan Čech v České televizi.

Podle něj pro jeho společnost letošní rok skončí ztrátou kolem 20 milionů. „Situace je ale lepší než loni, protože se nám podařila letní sezona charterů. Bez odpisů majetku by byla ztráta pouze 8 milionů,“ dodal Čech.

Je tak patrné, že ekonomika firmy vlastněné ze dvou třetin městem a z třetiny krajem, zůstává v červených číslech a některé politiky už to začíná štvát.

Společnost East Bohemian Airport loni totiž skončila ve ztrátě 27,3 milionu. V roce 2020 pak minus dosáhl dokonce čísla 42,5 milionu korun.

„Je krásné, že si hrajeme na to, že máme v Pardubicích mezinárodní letiště, ale za jakou cenu? Řekněte mi, která soukromá firma by takto mohla podnikat? Jeden rok tam posíláme 40 milionů, pak zase 12, pak zase něco jiného. Vždyť takto to fungovat nemůže, je to černá díra na peníze,“ ulevil si bývalý radní za ODS a starosta Dubiny Vítězslav Štěpánek.

Podle něj je čas na to, aby proběhla veřejná debata, zda lidé chtějí ze svých daní dotovat lety, které evidentně nedávají ekonomickou návratnost a tím pádem ani logiku.

Letiště drží hlavně letní charterové lety na jih

„Když se většina usnese na tom, že to je fajn a že to lidem vyhovuje, tak budu mlčet. Ovšem nyní mám pocit, že v ekonomicky těžké době nebude prostor dotovat něco, co ročně slouží pár obyvatelům Pardubic maximálně k jedné cestě na dovolenou,“ dodal Štěpánek.

Jeho kritika však zřejmě zapadne pod stůl. Jednak jeho ODS skončila na radnici po posledních volbách v opozici a pak hlavně politici z vedení města i kraje zatím nemají problém s pumpováním peněz směr Popkovice, kde terminál stojí.

„Podpora letiště ze strany radnice bude pokračovat i nadále. Loni jsme za město na ztrátu dávali 12 milionů, letos bude hospodářský výsledek lepší. Budeme přitom i nadále spolupracovat s krajským úřadem,“ uvedl nově zvolený náměstek primátora Jan Hrabal z ANO. „Ukazuje se, že pardubické letiště smysl má,“ doplnil Ladislav Umbraun, který za Pardubický kraj sedí v představenstvu firmy EBA.

Zjevné ovšem je, že letiště je pouze sezonní. Letos ho drželi dovolenkáři, kteří se z Pardubic dostali do devíti destinací pomocí charterových letů. Těch meziročně přibylo o 60 procent. Příští rok jich má být ještě více. Během léta by se tak z Pardubic mělo odlétat až 16krát týdně, celkem do dvanácti destinací včetně egyptské Hurghady a Marsa Alamu, Mallorky, Rhodosu, Kosu, Korfu nebo Podgorici v Černé Hoře.

„Zahájené prodeje na příští sezonu ukazují, že by mohla být ještě lepší než ta letošní,“ doplnil Ivan Čech.

Nabízí se tak otázka, zda tedy v listopadu nezatlouct okna terminálu a neodpojit ho od energií. Potřeba bude totiž zase až na jaře a pořádně až někdy na začátku června.

„Myslím, že celé české letectví je mimo realitu. Na naši zemičku je prostě pět mezinárodních letišť až příliš moc, nemají šanci se uživit. Máme nejvíce letišť na počet obyvatel na světě. Je načase začít hledat plán, který bude pro pardubické letiště smysluplný, ten stávající mi tak nepřipadá,“ dodal Štěpánek.

V každém případě je jasné, že někdejší tvrzení některých pardubických politiků o tom, že letiště bude mít vyrovnané hospodaření, nebo dokonce že dokáže zaplatit stavbu nového terminálu, se ukázala být příliš optimistická.

„Rád bych se dožil toho, že jednoho dne budeme v černých číslech, ale bez podpory akcionářů to v nejbližší době nepůjde. Přeprava cestujících sama na sebe v dnešní době nevydělá, žádné mezinárodní regionální letiště se nedostane do černých čísel,“ přiznal v září Ivan Čech, který tak vlastně dává v mnohém Štěpánkovi za pravdu.