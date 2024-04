Pardubická koalice narazila u ztrátového letiště, jeho další dotování neprošlo

Vlastně každý rok na jaře posílá krajský úřad a pardubický magistrát na letiště desítky milionů korun. Kolonka v rozpočtu obou úřadů se jmenuje: navýšení základního jmění společnosti East Bohemian Airport. Za posledních 17 let takto do vzdušného přístavu doputovalo přes 700 milionů.

A i přesto, že loni letiště zažilo solidní sezonu, když hlavně díky letním charterům odbavilo 123 119 cestujících, stejně hospodářský rok dopadl minusem. A tak se politici z kraje a města, tedy spoluvlastníci letiště, domluvili, že pošlou další peníze. Společnost EBA chtěla 32 milionů, nakonec má dostat dvacet. Zbytek má získat prodejem budov.

Kraj už svůj třetinový podíl v pohodě schválil, ovšem radnice zatím svou částku, která vychází zhruba na 13 milionů, nepošle. Bod poněkud nečekaně v pondělí neprošel zastupitelstvem.

„Dost mě to překvapilo. Pravdou ale je, že nám chyběli dva nemocní kolegové z koalice a nikdo z opozice se nepřidal. Budeme to muset za měsíc zkusit znovu,“ uvedla náměstkyně primátora Jiřina Klčová z hnutí ANO.

Radniční koalice ve složení ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice tak poprvé výrazně narazila na fakt, že má na radnici jen nejtěsnější většinu jednoho hlasu.

„Je to jejich boj. Koalice si musí zajistit hlasy pro tak důležité body. V pondělí odešli z jednání poněkud dříve zástupci SPD, kteří koalici skrytě podporují, a ta najednou neměla dostatek hlasů,“ uvedl opoziční zastupitel za KDU-ČSL Vít Ulrych.

Přitom ještě minulý týden se zdálo, že další nalévání veřejných peněz na letiště podpoří i část opoziční ODS. „Nebudeme jako klub hlasovat jednotně. Třeba já ale navýšení základního jmění podpořím. Ale také se mi nelíbí, že koalice se v materiálu tváří, že jdeme podporovat investice, i když jako tradičně jen kryjeme ztrátu za poslední rok. To by se mělo férově přiznat,“ uvedl zastupitel za ODS Jan Mazuch, který se nakonec zdržel hlasování.

Ředitel se zatím nehledá

A překvapivě nebyl pro ani člen dozorčí rady firmy EBA a člen koalice Jiří Lejhanec ze Společně pro Pardubice. „Z mé strany to bylo chybné hlasování. Ovšem nemělo ho smysl opakovat, bylo jasné, že ta podpora v sále není. Příště budu určitě pro,“ vysvětlil Jiří Lejhanec.

Nicméně do valné hromady společnosti EBA příspěvek radnice určitě nedorazí a to může na hlavního akcionáře, kterým město je, vrhat nepěkný stín. „Na kraji si musí říkat, že nejsme úplně seriózní partner. Oni své závazky jako minoritní akcionáři plní, a my jako město pokulháváme. Celý problém je v tom, že letiště na tom stále i přes zvyšující se počet odbavených lidí není ekonomicky dobře,“ řekl Ulrych.

Tomu také vadí, že radní zatím nehledají nového ředitele letiště. Ivan Čech se totiž rozhodl z vlastní vůle skončit. „V tomto bych hodně spěchal. Asi není nejlepší taktika čekat na to, jestli si to pan Čech náhodou nerozmyslí,“ dodal Ulrych.

Nicméně třeba krajský radní pro dopravu Michal Kortyš by s výběrem nového šéfa letiště nespěchal. „Výběrové řízení bude asi po sezoně, dělat to během sezony by podle mne bylo nešťastné,“ uvedl Kortyš z ODS, kterého však mrzí, že vedení firmy EBA stále nedodalo strategický plán rozvoje letiště, který po něm kraj opakovaně chce. „Písemně pořád nic nemáme,“ dodal.

Radní města i kraje stále doufají, že EBA může jednou vydělávat. Letos by měl počet cestujících atakovat cifru 200 tisíc. Ovšem ani to zřejmě nebude ke kladným výsledkům stačit. „Společnost EBA by byla v zisku, pokud by ročně odbavila 200 až 250 tisíc pasažérů,“ uvedl před rokem na zasedání krajského zastupitelstva člen představenstva firmy a náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO.

Jenže třeba podle poslance a pardubického zastupitele za ODS Karla Haase je možnost výdělečného letiště spíše a jen chiméra. „Řekněme si to na rovinu, letiště Pardubice není podnikatelský projekt, ale politický. Zisk od něj nečekejme. Dá se říct, že terminál bude fungovat do té doby, dokud ho bude podporovat většina v tomto zastupitelstvu,“ řekl před časem Haas. A nyní se poprvé v tomto bodě většina nenašla.