Pardubické letiště má za sebou pátý nejlepší rok, letos chce útočit na rekord

Po čtyřech hubených letech se pardubické letiště vrací do formy. Alespoň co se odbavených pasažérů týče, mohou být ve firmě East Bohemian Airport spokojení. Během loňského roku mezinárodním vzdušným přístavem prošlo více než 120 tisíc lidí.

Počty odbavených cestujících 2004 46 999

2005 49 165

2006 71 500

2007 93 700

2008 86 863

2009 49 032

2010 62 302

2011 65 246

2012 125 008

2013 184 140

2014 150 056

2015 59 260

2016 31 174

2017 88 490

2018 147 572

2019 102 045

2020 34 238

2021 80 796

2022 82 891

2023 123 119 Zdroj: East Bohemian Airport

„A to mohlo být číslo ještě lepší. Kvůli výluce, která nastala při opravě letové dráhy, jsme odhadem přišly o pět až osm tisíc přepravených pasažérů,“ řekla manažerka rozvoje a marketingu společnosti East Bohemian Airport (EBA) Mária Ministrová. V porovnání s předloňským rokem si firma polepšila, letištním terminálem v roce 2022 totiž prošlo pouze 82 891 lidí.

Civilní letiště působí na armádním zázemí. Armáda pravidelně provádí údržbu svého areálu, výluku loni naplánovala na tři měsíce. Armádní provoz se přesunul na jiná letiště, civilní byl zastaven.

„Civilní provoz byl zahájen 19. května pravidelným letem do španělského Alicante. Letiště bylo od 15. února do 15. května uzavřené. Hlavním důvodem byla plánovaná oprava vzletové a přistávací dráhy. Přišli jsme o 14 letů se společností Ryanair, což je zhruba 5 300 cestujících,“ uvedla Ministrová.

K tomu je potřeba dodat, že pravidelné linky irské přepravní společnosti tvoří jen menší část celkových čísel firmy, která patří městu Pardubice a kraji. Téměř rovných sto tisíc lidí totiž z Pardubic odletělo v rámci charterových cest. „Počet odbavených cestujících se společnostmi Smartwings, Corendon Airlines a Bulgaria Air byl 100 116. Ryanair přepravil 23 003 cestujících,“ doplnila Ministrová, která je zastupitelkou Pardubic za hnutí ANO.

Letošní rok by díky větší nabídce letů mohl být rekordní. Podle odhadů managementu by branami letiště mohlo projít kolem 190 tisíc cestujících. Mezi největší taháky by vedle dovolených ve středomoří měla patři nová linka Barcelona–Girona, která bude v provozu od dubna. Provozovat ji bude dopravce Ryanair, z Pardubic už létá do Alicante.

„Nás jako hlavního akcionáře těší, že se nabídka letů z letiště postupně rozrůstá. Zaznamenáváme zvýšené počty odbavených cestujících, které ukazují, že cestující z východních Čech mají o lety z Pardubic zájem,“ řekl primátor statutárního města Pardubice Jan Nadrchal.

Letiště také avizovalo, že letos nabídne 14 charterových míst v deseti zemích světa. Dovolené nabízejí společnosti Fischer a EXIM Tours, s kterými má letiště smlouvy. „Přicházíme s otevřením dalších destinací. Díky tomu máme k dispozici letadla jen pro naše klienty a tím můžeme navyšovat počet cestujících. Oproti sezoně 2023 navýšíme kapacitu o víc než 60 procent,“ uvedl Jiří Jelínek, šéf představenstva DER Touristik Eastern Europe, kam obě firmy patří.