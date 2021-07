Opatovický kanál překlene lávka podle návrhu Leonarda da Vinciho

Mohli se setkat geniální malíř a myslitel Leonardo da Vinci a Vilém z Pernštejna? Ano. A pomyslně se setkají prostřednictvím nápadu prvně jmenovaného se skutečným dílem toho druhého.

Z prostého náčrtku, který si ve svém zápisníku zaznamenal italský učenec v roce 1502, vznikne lávka, která spojí břehy Opatovického kanálu, jejž dal na konci 15. století postavit Vilém z Pernštejna.

„Půjde o skládané díly dřeva, které do sebe zapadnou a unesou celou hmotu mostu. Pro stavbu jsme vybrali modřín, protože je to nejlepší přírodní materiál z hlediska životnosti. Zatím jde vše podle plánu, aby lávka byla realizována. Má to ale ještě spoustu ale, nicméně se budeme snažit, aby lávka do 22. července stála,“ říká Radek Machala z Golf resortu Lázně Bohdaneč, který má stavbu na starosti.

Most podle da Vinciho Když v roce 1502 poptával osmanský sultán Bájezíd II. přemostění mezi Istanbulem a sousedním městem Galatou, poslal mu již tehdy uznávaný Leonardo da Vinci design mostu na malém náčrtku. Zakázku sice tehdy nedostal, ale 500 let po jeho smrti zaujal jeho návrh vědce na MIT, kteří se divili, jak promyšlený Leonardův koncept byl a zda by skutečně fungoval. Da Vinciho návrh převedli do praxe a zjistili, že most je možné postavit. Lávka v Bohdanči je projektovaná na 12 metrů, 1,2 metru bude pochůzní plocha. Stavitelé mostu uvádějí, že časem nahradí lávku větší kamenný most, ale protože bude dál od břehu, bude mít větší rozpětí.

„Stavitelé“ lávky už notný kus cesty za její stavbou ušli. Nápad na da Vinciho propojení našli v Technologickém institutu v americkém Massachusetts (MIT), kde v roce 2019 jeho pracovníci vyrobili a otestovali repliku da Vinciho mostu podle jeho nákresu.

„Když zveřejnili fotografii na barcelonském kongresu architektů, tak jsme s MIT začali komunikovat. Řekli jsme si, že Opatovický kanál je středověké dílo Viléma z Pernštejna, a k tomu nám da Vinci krásně ladil. Lidé si po kanálu budou moci jezdit na lodích a tím se oživí, dává nám to smysl,“ řekl Machala. Na fotografii je pouze nosná konstrukce mostu, bude třeba jej opatřit zábradlím a dalšími prvky.

Lávka bude sloužit pěším nebo maminkám s kočárky a bude provizorním přemostěním, do budoucna by zde měl vyrůst skutečný kamenný most na da Vinciho principu.

„Budeme rádi, když se podaří území Opatovického kanálu oživit, ale chceme to udělat citlivě. Aby zde neproudily davy turistů, kteří budou v ptačí rezervaci dělat nepořádek. Všechno bude decentní,“ říká Machala.

Místo připomene i odbojovou činnost

Lávku by nemělo být těžké vybudovat, fígl spočívá v tom, že mostek se postaví nasucho na břehu a pomocí jeřábu se usadí na zpevněné podklady.

„Da Vinci prokázal, že díly dřeva samy o sobě svou hmotností most udrží. Lávka musí splňovat bezpečnostní normy, proto tam spojovací prvky budou, nemůžeme si dovolit, aby ji někdo chtěl úmyslně poškodit,“ řekl Machala.

Lávka má být představena 22. července na akci Bohdaneč žije aneb víkend v krajině Viléma z Pernštejna.

„Ve stanu pro návštěvníky si budou moci děti vyzkoušet da Vinciho vynálezy v praxi, máme přislíbeny dřevěné funkční modely. Pan Vondrka z Rybničního hospodářství slíbil přednášku o rybnících a Pernštejnech. Opatovický kanál bude propojený až do maríny, kam se návštěvníci budou moci dostat nejen pěšky, ale i lodí,“ vyjmenoval plánovaný program Machala.

Lávka bude důležitou propojkou pro vytvoření stezky mezi Zábranskými rybníky. Na jedné straně by byla napojena na stávající trasu naučné stezky procházející Ptačí oblastí Bohdanečský rybník a na druhé by navazovala na cyklostezku, kterou má v plánu město Lázně Bohdaneč. Toto napojení vyžaduje někde překonat Opatovický kanál.

„To bychom rádi vyřešili způsobem, který odpovídá historickému významu tohoto místa,“ řekl Machala. Svoji roli hraje ve stavbě také Rybniční hospodářství Lázně Bohdaneč, na jehož pozemku bude částečně lávka stát.

„Za mostem vznikne pěšinka, která prochází kolem místa, kde stála za druhé světové války chata plukovníka Tillera z Bohdanče. Ten ji používal pro odbojovou činnost. V roce 1942 zde byly uschovány zbraně a trhaviny určené pro sabotážní akce proti německé výrobě v semtínské Explosii,“ řekl jednatel Rybničního hospodářství Adolf Vondrka.