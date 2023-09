Žamberk má unikátní most od autora Štvanické lávky, má vydržet stovky let

Unikátní dílo architekta Petra Teje vzniklé ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT se chlubí nosnými oblouky z vysokopevnostní betonové směsi UHPC, která pro tento typ mostní konstrukce zatím nebyla použita nikde na světě.

Původní lávku město muselo nechat zbourat kvůli dlouhodobě havarijnímu stavu. Jakou podobu nové přemostění u sokolovny bude nakonec mít, vyřešila až spolupráce s Kloknerovým ústavem při ČVUT.

„Připravili posudek, který říká, že původní betonová lávka byla neopravitelná. S kolegy pan architekt Tej navrhl lávku, která je reminiscencí na tu původní. Nová konstrukce má stejně tvarované oblouky jako dřívější most,“ sdělil místostarosta Žamberka Ondřej Jireš.

Žamberská radnice musela projekt obhajovat kvůli ceně podobně jako před více než sto lety, kdy tehdejší radní vybírali z několika návrhů. A stejně jako dnes se rozhodli pro dražší variantu s obloukovou konstrukcí, která více lahodí oku a je architektonicky hodnotnější.

„S kolegy jsme navrhli a vyprojektovali repliku, která zachovává původní tvar, v detailu je však vidět, že konstrukce je moderní a také velmi trvanlivá – rozhodli jsme se totiž pro materiál UHPC, což je vysokohodnotný beton. Oblouky zaručují trvanlivost mostu – životnost je určitě 200 let, a to s minimální údržbou,“ uvedl pro Žamberské listy Petr Tej.

Ze stejného materiálu navrhl i letos otevřenou Štvanickou lávku v Praze a jako jeden z mála architektů u nás se věnuje konstrukcím mostů a lávek.

Moderní a maximálně subtilní lávka z trvanlivého materiálu město vyšla na 24 milionů korun.

„Neplatíme za unikátnost lávky, ale za to, že jsme ji bohužel soutěžili ve špatné době, kdy byly ceny ve stavebnictví vyšponované. Všichni se snaží dělat co nejprimitivnější konstrukce, nám architekt Petr Tej vytvořil moderní progresivistickou stavbu, za kterou se další generace nebudou muset stydět. Jde o stavbu, na kterou může být město hrdé,“ dodal Jireš k dílu, které je mimo jiné navrženo do soutěže Stavba roku.

Dělníci v posledních týdnech ještě dokončovali nástupy a povrchy k bezbariérovým rampám lávky.

Slavnostní otevření nové lávky, která byla do předčasného užívání dána již v květnu, se koná ve čtvrtek 14. září od 16 hodin.