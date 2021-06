Langrova vila se dočká osobitého nasvícení, zvýrazní svátky i oslavy

Architektonický skvost v podobě rodinné vily svitavského továrníka Juliuse Langera od stavitele brazilského původu Germana Wanderleye architekt David Vávra kdysi nazval zmenšenou kopií drážďanského zámku Zwinger.



A rozhodně nešlo o nadsázku. Monumentální vilu, která patří k nejvýraznějším památkám v kraji, zdobí řada bohatě zdobných architektonických prvků na fasádě i střeše.

Rezidence, která je dnes sídlem městského úřadu, zvlášť po loni provedené kompletní opravě fasády, štukových dekorací a klempířských prvků získala lesk jako po své dostavbě v roce 1892.

A vyniknout má vila i v noci. Přestárlé nasvícení silnými sodíkovými výbojkami má ještě letos nahradit moderní akcentové osvětlení, které nebude mít v Pardubickém kraji obdobu. Svitavská radnice chce důstojným nasvícením budovy spolu s úpravou a výsadbou zeleně v jejím okolí završit rekonstrukci, která má být hotova příští rok, kdy vila oslaví 130 let.

„Langerově vile věnujeme velkou pozornost. Letos hlavně veřejnému prostranství okolo budovy. Kromě nové výsadby, na které spolupracujeme se zahradními architekty ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici, jsme si nechali zpracovat studii na důstojné osvětlení vily. Nová LED svítidla umožní velmi intuitivně nastavit různé typy nasvícení včetně různých barevných variací,“ řekl starosta Svitav David Šimek k novým světlům, která by měla Langrovu vilu nasvítit v atraktivním hávu už na podzim.

Zkušební nasvětlení už proběhlo tento týden, kdy si odborná firma na základě počítačových modelů v terénu ověřovala, zda navržený typ moderních LED svítidel je dostatečně výkonný.

„Utvořili jsme si studii, kterou si potřebujeme ověřit v praxi, abychom viděli, zda jsou světelné zdroje dost silné. Chceme městu představit nasvícení budovy, která si to zaslouží. Ladíme intenzitu, dokumentujeme vzdálenosti a úhly, pod kterými budou nová svítidla usazena. Spektrum barev lze nastavit libovolně v rozmezí 16,7 milionu barev,“ řekl projektant Michal Řehák z firmy Archlights, který se svým kolegou tento týden s výkonnými LED zdroji vilu zkušebně nasvěcoval nepřebernou škálou barev.

Teplá barva sluší vile nejvíc

„Vzhledem k tomu, že fasáda je dožluta, tak teplá barva s okrovými odstíny bude to nejlepší, co tady budou moct lidé vidět. Krásně zvýrazní architektonické prvky. Vůbec bych se nebál celou vilu polít do této barvy, která je na hranici 2 000 kelvinů,“ dodal k barevné teplotě světla Řehák, který nasvěcoval třeba věžák krajského úřadu Libereckého kraje, kostel Nejsvětější Trojice ve Vratislavicích nad Nisou nebo 90metrovou skalní lezeckou stěnu v Děčíně.

Celkem by mělo vilu v libovolné kombinaci barev a odstínů teplého i studeného světla nasvítit 10 až 12 výkonných LED svítidel s tím, že jedno bude nasměrováno i na historickou kašnu před vilou.

Přestože vilu lze zahalit do jakékoli barvy, s pravidelnou světelnou show se nepočítá.



„Žádnou diskotéku na Langrově vile nechystáme, ale v rámci svátků, kulatých výročí a slavností s jiným nasvětlením vily počítáme. Od trikolory na státní svátek přes modrou barvu na den autistů po třeba zelenou barvu o Vánocích,“ řekl s úsměvem starosta Svitav.

Vila díky novému nasvícení, které město zaplatí v rámci šestimilionové investice do úprav jejího okolí, v budoucnu možná i ožije. Hru světel a stínů, kterou ovládá počítač, lze totiž i rozpohybovat.

„Umíme nastavit systém tak, aby se barvy decentně měnily. Budova může plynule měnit barvy a zářit od teplé bílé po studenou bílou, a pomalu tak pulsovat. Lidem přijde, že vila bude žít,“ dodal Michal Řehák.