Hluchý labrador uvázl v kanálu, vyprostit jej museli hasiči

Ti už mysleli na nejhorší, když najednou ve středu uslyšeli na zahradě slabé kňučení. To se ozývalo z odpadní roury.

„Pravděpodobně zvědavý pes dovnitř vlezl, ale už se nemohl dostat zpět. Zůstal tam zřejmě tři dny uvězněný,“ řekla za hasiče Jana Poláková.

Roura měla v průměru 60 centimetrů. Pes se nacházel asi osm metrů od vpusti.

Jeden z hasičů se proto převlékl do speciálního obleku do vody a kolegové ho opatrně spustili do kanalizace.

„Práci hasičů komplikovala skutečnost, že pejsek byl hluchý,“ řekla Poláková.

Hasič zvíře vysvobodil a předal majitelce, která s ním ihned odjela na veterinární kliniku.