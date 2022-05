Na břehu Labe u pardubického letního kina vznikne sluneční pláž

Koupat se v Pardubicích přímo v Labi? Pro většinu lidí zatím dost nevšední myšlenka. Jednak mají lidé strach z toho, že voda je špinavá, a také se do řeky nikde nedá moc pohodlně dostat.

Ovšem časy se mění. Největší český tok minimálně nad Pardubicemi už dávno není plný nečistot a lidé si v něm leckde rádi zaplavou. Důkazy je možné během léta pravidelně vidět u loděnice Arosa nebo v parku Na Špici, kde během jeho přestavby vznikly schody k vodě.

A brzy zřejmě přibudou další. Starosta Polabin Radek Hejný přichází jen pár měsíců před komunálními volbami s docela nevšedním projektem. Chce totiž jen pár desítek metrů od mostu Pavla Wonky postavit první pardubickou labskou pláž.

„Projekt odhadem za 3,1 milionu korun je hotový, stavět se začne nejspíš na podzim,“ řekl ČTK Hejný.

Podle něj bude pláž jen kousek od areálu letního kina. To uvítá i jeho zakladatel Jan Motyčka, který má podobný projekt už dlouho v hlavě.

„I proto jsme náš areál nazvali Za vodou. Chceme řeku ke kinu začlenit. Určitě by se mi líbila pláž nebo i půjčovna lodiček,“ opakuje už roky Motyčka.

Nyní by se měl tedy dočkat. K pláži povede mlatová cesta propojená se stezkou, která je podél Labe. U vody budou betonové schody, nad nimi dřevěné plato s lehátky. Na trávě bude ohniště s kruhovým posezením a v okolí řeky další lavičky.

Na stavbě se nejdřív musí obvod domluvit s Povodím Labe, kterému patří pozemky. „Musíme projít kolečkem schvalování a konečně se snad posuneme ke stavebnímu povolení,“ řekl starosta.

Letos ještě zřejmě pláž nebude

Polabinská radnice původně chtěla, aby pláž byla hotová už letos, což se ovšem nejspíš nepovede. „Už jsem trochu pesimista. Vidím, že bychom to zrealizovali na podzim, aby pláž byla připravena na příští sezonu,“ dodal Hejný.

Obvod teď potřebuje od Povodí Labe takzvané právo stavby a připravuje k němu smlouvu. „Je to vcelku běžný institut, když někdo chce stavět na cizím pozemku. Je to podobné jako věcné břemeno, zapisuje se do katastru nemovitostí a umožní městu akci uskutečnit,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí a dopravy městského obvodu II Tomáš Řezanina.

Okolí Labe i Chrudimky a vodních ploch pro rekreační účely postupně proměňuje město i obvody. V minulosti vznikly na protipovodňových valech u Labe cyklostezky, staví se přístupové schody k vodě, u nich jsou mola. Kolem Chrudimky jsou opravené cyklostezky a cesty pro pěší.

Některé projekty v minulosti naopak neuspěly. Služby města Pardubic chtěly postavit v Polabinách relaxační centrum Lonkovka. V roce 2019 projekt po dvou letech zastavilo ministerstvo životního prostředí, protože tam žijí chránění živočichové a jsou tam chráněné rostliny. Záměr se nelíbil některým obyvatelům ani ekologickým spolkům.

Přes Labe pak měla vést lávka, měla spojovat sídliště Závodu míru a Polabiny. Město od projektu v roce 2019 ustoupilo, protože by stavba vyšla na několik desítek milionů korun, poslední projektové náklady činily přes 100 milionů korun.