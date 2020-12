Kraj a město Pardubice se shodly, jak napojí kyjevský nadjezd na nemocnici

Spolupráce mezi politiky z krajského úřadu a pardubického magistrátu nebyla v posledních letech právě příkladná. Tu a tam se obě strany poškorpily třeba kvůli letišti nebo opravě mlýnů.



Nyní však radní z obou institucí začali úzce spolupracovat na opravě nadjezdu u nemocnice a jeho napojení na zdravotnický areál. „Zástupci Pardubického kraje a města Pardubice se na společném jednání shodli na technickém řešení nového dopravního napojení Pardubické nemocnice v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí nadjezdu v Kyjevské ulici,“ potvrdila mluvčí kraje Zuzana Nováková s tím, že kraj, který studii po předchozí domluvě objednal, ji nyní oficiálně předal Pardubicím.

Náměstek hejtmana Roman Línek pak popsal, jak se nově budou řidiči z nadjezdu dostávat do nemocnice. „Nový sjezd povede bezkolizním způsobem z nadjezdu obloukem přes nynější území areálu nemocnice pod hlavní bránou v místech domečku, který dříve využívalo onkologické oddělení, dolů k železniční trati a k dolní bráně do nemocnice. Zastupitelé kraje už schválili převod potřebného pozemku bezúplatně městu,“ uvedl náměstek hejtmana pro investice Roman Línek z KDU-ČSL.

Pardubický kraj podle něj také nechá v rámci investiční přípravy zpracovat dokumentaci pro získání společného stavebního povolení. Během dalšího jednání se pak politici mají domluvit na tom, kdo se stane investorem a jak se na ní budou finančně podílet jednotliví aktéři.

„Pardubický kraj už opakovaně avizoval, že veškeré výnosy, které získá z realizace investorského projektu v bývalé Tesle Kyjevská, vloží do investice napojení,“ připomněl Línek, že na druhé straně nadjezdu plánuje soukromý investor přestavět bývalou továrnu Tesla na byty, kanceláře a další městské vybavení.

„Město Pardubice se naopak zavázalo, že při rekonstrukci nadjezdu v Kyjevské ulici, která se uskuteční v příštím roce, udělá veškerá stavebně technická opatření tak, aby se na něj nová komunikace mohla v budoucnu bez problémů připojit,“ doplnila mluvčí Nováková.

Omezení vypuknou za čtvrt roku

Ostatně to městští radní už několikrát potvrdili, a to včetně toho, že nově by se z nadjezdu mělo dát sjet na tzv. rychlodráhu, která spojuje nádraží a sídliště Dubina. „Město už vybralo firmu, která opravy provede. Práce potrvají jednu stavební sezonu. Zavření mostu způsobí dopravní omezení,“ řekl náměstek primátora Petr Kvaš, který je odpovědný za dopravu a opravu klíčového mostu připravuje.

Podle něj vše vypukne zhruba za čtvrt roku. „Dopravní omezení začnou v březnu nebo dubnu. Potrvají do listopadu. Připravují se objízdné trasy pro vozidla. S dopravním podnikem jednáme o provozu MHD, nejspíš bude náhrada jednou linkou,“ řekl Kvaš zvolený za ODS.

Opravy mostu z roku 1964 budou stát čtvrt miliardy korun. Město ovšem dostane od státu dotaci 217 milionů korun. „Most stavební firma opraví tak, aby se na něj později daly napojit dopravními rameny nemocnice a areál bývalé Tesly. V projektu se na to myslí,“ dodal Kvaš.

Ten pak na schůzce s kolegy z kraje informoval také o stavu přípravy autobusového Terminálu B u nádraží v Pardubicích pro regionální dopravu. Ten by měl nahradit dnešní autobusové nádraží. Město by ho chtělo vybudovat v roce 2022.

Kraj již v minulosti přislíbil podíl na investičních nákladech ve výši přibližně deseti milionů korun a s tímto závazkem bude počítat při návrhu rozpočtu na rok 2022, případně na 2023.

„Prostor u nádraží je často prvním kontaktem návštěvníků s městem. V případě Pardubic se tu setkává několik velkých investorů a až do dokončení obchvatů města i velmi náročný dopravní provoz. Tento prostor, kde se chystají tak velké investice, si zaslouží celkový pohled architekta. Je velmi důležité, aby první dojem lidí při vstupu do krajského města byl příjemný,“ řekl na jednání s městem první náměstek hejtmana kraje pro dopravu Michal Kortyš z ODS.