Hrady se vrací do parády. Pod Kunětickou horou nabídnou znovu dvě pódia

Program Hrady CZ: Kunětická hora 21. a 22. července Pátek: 15:30 vstup do areálu O2 Stage 16:00 – 16:45 Sofian Medjmedj 18:15 – 19:15 Majk Spirit 20:15 – 21:15 Gaia Mesiah 23:15 – 00:30 Anna K. Kooperativa Zelená stage 17:00 – 18:00Michal Hrůza 19:30 – 20:00 vyhlášení masek 21:30 – 23:00 Kryštof Sobota: 10:30 vstup do areálu Kooperativa Zelená stage 11:00 – 11:45 Pam Rabbit 13:15 – 14:15 Kurtizány z 25. ave. 15:45 – 16:45 Cocotte Minute 18:15 – 19:15 Dymytry 20:45 – 21:45 Mirai O2 Stage 12:00 – 13:00 Tomáš Klus 14:30 – 15:30 No Name 17:00 – 18:00 Skyline 19:30 - 20:30 Wanastowi Vjecy 22:00 – 23:20 Kabát