Přes Taxis po 130. Do nebe po 30. Velké akce slaví kulatiny

Tak trochu z nadhledu se na svá rozhodnutí budou moci podívat všechny bývalé primátorky a primátoři včetně toho současného. Pořadatelé Aviatické pouti je plánují posadit v rámci 30. ročníku spolu se současným hejtmanem Pardubického kraje a jeho předchůdci do dopravního letounu, aby viděli Pardubice z výšky.

„Aviatická pouť je letecký den s nejdelší historií v dějinách českého a československého letectví a celý náš organizační tým se rok co rok snaží připravovat pestrý program s řadou novinek. Pro nadcházející jubilejní ročník těch novinek připravujeme hned několik a jednou z nich se stane i letová premiéra ultralehké repliky stíhacího Nieuportu 11 UL, se kterou se bude prezentovat nově založená Letka Aviatické pouti,“ řekl předseda správní rady Aviatické pouti Ladislav Minařík.

Předvést lidem vlastní letadla chtěli pardubičtí aviatici řadu let. Zadali výrobu slavného Blériota XI, se kterým Jan Kašpar přeletěl z Pardubic do Prahy. Firma ale nesplnila podmínky a stroj nikdy neletěl.

Když pak po letech pilot Jan Rudzinskyj myšlenku, aby Aviatická pouť měla vlastní kolekci letadel, oprášil, kolegové souhlasili a zakoupili repliku slavné francouzské stíhačky Nieuport 11 z období první světové války.

Ta létala jak ve službách francouzského letectva, tak britské Royal Naval Air Service. Na Nieuportech létali i někteří piloti české národnosti, kteří za první světové války bojovali v řadách francouzského letectva. V letové ukázce se Nieuport 11 UL z Letky Aviatické pouti předvede na jubilejním 30. ročníku Aviatické pouti ve dnech 30. a 31. května.

Kromě přírůstku do nově vznikající Letky se na pardubickém letišti opět představí mistr Evropy v letecké akrobacii Martin Šonka a také historicky první vítěz Red Bull Air Race Challenger Cup Petr Kopfstein.

Ten dokonce přiveze svůj závodní speciál Edge, se kterým ještě na airshow nikde nevystupoval.

„Bude to trochu jiná akrobacie, průlety v nízké výšce absolvují piloti ve výrazně vyšší rychlosti, než létají běžné akrobatické letouny. Je to hlučnější, to se lidem líbí. Náletová rychlost je 370 kilometrů v hodině, ale letoun se dostane až na 450. To je na malý vrtulový letoun velmi slušná rychlost,” řekl za pořadatele Josef Piňos.

Velká pardubická se poběží po 130.

Ještě významnější jubileum si připomene Velká pardubická. Koně se vstříc Taxisu druhou neděli v říjnu vydají po 130. Pořádající Dostihový spolek zatím mnoho informací neodtajnil. Jisté ale je, že v duchu oslav se ponese celá dostihová sezona na závodišti.

„Při Zahajovacím dostihovém mítinku 8. května se setkají vítězové Velké pardubické. Zároveň začne první z přednášek o Velké pardubické. Povede ji historik Velké pardubické Martin Šabata,” řekla tisková mluvčí Dostihového spolku Kateřina Nohavová.

Ve spolupráci s městem a Východočeským muzeum připravuje Dostihový spolek v Mazhausu výstavu o Velké pardubické.

„Pardubice jsou letos vyhlášené evropským městem koní. Celý rok budeme spolupracovat se sítí dalších měst, zapojených v organizaci Euro Equs, a každý kvalifikační mítink jedno z těchto měst představíme,“ řekl ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller.

Vše vyvrcholí při výstavě Koně v akci a v rámci samotné Velké pardubické. V utajení drží pořadatelé například to, kdo letos zazpívá českou státní hymnu, která slavnostní dostihový svátek 11. října otevře.

Organizátoři obou akcí také kvůli výjimečnosti počítají s navýšením rozpočtů jubilejních ročníků.

„Rozpočet chceme rozhodně navýšit, chceme přivést akrobatickou skupinu na tryskových letadlech, takže tu třicítku chceme důstojně oslavit. Vše bude záležet na jednání s našimi partnery, ale rádi bychom rozpočet navýšili o 2 miliony korun” řekl Rudzinskyj s tím, že standardní rozpočet se pohybuje kolem 5 – 6 milionů korun.

Jakou sumu navíc na jubilejní 130. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou věnuje Dostihový spolek, není zatím jasné. O konkrétní sumě nechtěli pořadatelé slavného dostihu hovořit s tím, že je vše v jednání.