Dostavba křižovatky u Parama v Pardubicích nabrala zpoždění, bude až v září

Když se přestavba vytíženého uzlu v říjnu 2019 zahajovala, uvádělo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) předpokládaný termín zprovoznění v červnu letošního roku. Na stavbě se však stále pracuje.

„Bylo nutné provést vícepráce související s budoucí výstavbou autobusového terminálu, kompletní rekonstrukci okružní křižovatky (místo pouhého živičného koberce) a mnohé další změny a vícepráce vyplývající ze skutečného stavu konstrukcí a požadavků správců sítí v prostoru stavby,“ uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. Dodala, že stavba byla navíc prováděna v období epidemie covidu-19 a zhotovitel mohl uplatnit nároky na změnu termínu.

V kolonách u Parama způsobených zavřeným nájezdem na Chrudim a sjezdem k nádraží tak budou řidiči stát déle. „Předpokládaný termín uvedení do provozu je v první polovině září,“ řekla Ledvinová.



Na informačním banneru ŘSD stojícím u stavby je přitom jako termín zprovoznění stavby uveden dokonce květen.

S mostem zdržení podle ŘSD nesouvisí

ŘSD odmítlo, že by zdržení souviselo s rekonstrukcí mostu na I/37, pod nímž vede sjezd od Hradce k nádraží a nájezd z centra na Chrudim. Třicet let starý most nad touto silnicí však stavbaři stále rekonstruují. S jeho opravou přitom začali již loni v listopadu, ale ani po devíti měsících není most zprovozněn. Stavba nového mostu by zabrala méně času a jeho životnost by byla delší.

Pokud by byl most již dokončen, mohlo by se jezdit v celém úseku ve čtyřech pruzích. Pás od Chrudimi na Hradec je již opraven a čeká se jen na otevření mostu. Takto před ním řidiči stále kličkují a přejíždějí do protisměru, kde se jezdí v každém směru jen jedním jízdním pruhem.

Mimoúrovňová křižovatka Palackého usnadní průjezd řidičům na silničním tahu Chrudim - Hradec Králové.

Stavba okružní křižovatky je téměř hotová. Zbývají na ní dodělat například dělicí ostrůvky. Chybí také ještě položit asfaltový koberec na novém bypassu, kterým se řidiči při jízdě od nádraží směrem na Hradec Králové zcela vyhnou okružní křižovatce. Asfalt chybí také na zmíněné křižovatkové větvi pod rekonstruovaným mostem. Stávající uzavírka je povolena až do 17. srpna.

Většina prací na stavbě za bezmála 185 milionů korun je již dokončena. Od poloviny května například řidiči sjíždějí od Parama k nádraží po nové větvi. Původní sjezd na okružní křižovatku již bude sloužit jen pro vozy městské hromadné dopravy.