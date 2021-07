Po Ventilovce přichází Němka. Pod Králický Sněžník začne opět jezdit pára

Bafající parní lokomotiva s historickými vagonky vyjede do podhůří Králického Sněžníku už posedmé.

Po loňském ročníku, který byl poznamenán koronavirovou pandemií, parní vlaky vyrazí opět každou sobotu v průběhu celých letních prázdnin, tedy od 3. července do 28. srpna.

Změn dozná také trasa a na cestující čeká řada novinek. Ty si Pardubický kraj připravil ve spolupráci s Muzeem starých strojů a technologií, které jízdy zajišťuje.

„Největší novinkou je nasazení lokomotivy řady 555.0153, které se lidově říká Němka. Stroj je v majetku společnosti KHKD a pro tento projekt byl našemu muzeu pronajat na šest let. V těchto dnech finišuje velká oprava kotle, kterou jsme zahájili v prosinci loňského roku,“ řekl Michal Bednář z Muzea starých strojů a technologií v Žamberku s tím, že Němka se bude pravidelně střídat s lokomotivou 431.032, pro kterou se vžilo označení Ventilovka.

Trasa vlakové soupravy složené z historických vagonů bude nově rozdělena do tří samostatných úseků, a to z Ústí nad Orlicí do Letohradu, z Letohradu do Dolní Lipky a z Dolní Lipky do Hanušovic.

„Vzhledem k tomu, že se nám podařilo vyjednat se Správou železnic a Českými drahami využití depa v Dolní Lipce, trasa bude vedena právě odsud do Ústí nad Orlicí, následně až do Hanušovic a z nich zpět do Ústí nad Orlicí. Ve večerních hodinách budeme končit opět v Dolní Lipce,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Speciální jízda se uskuteční 18. září při dnu otevřených dveří Muzea starých strojů a technologií v Žamberku.

Další novinky se týkají vlaku. Kromě dvou loni zrestaurovaných rychlíkových vagonů původem ze Švýcarska se muzejníkům ze Žamberka povedlo dostat na koleje další dva vozy.

„Díky navázání spolupráce se společností KHKD bude také možné nasadit vůz třetí třídy z roku 1910, který v loňském roce prošel celkovou obnovou vnějšího laku. Interiér tohoto unikátního vozu je naopak zachován s krásnou patinou dokumentující jeho víc než 110 let trvající historii,“ uvedl Michal Bednář.

Parní lokomotiva 555.0153 Němka Lokomotiva byla vyrobena v roce 1944 ve Floridsdorfu v Rakousku pod výrobním číslem 16968, BR 52.7620. Po válce zůstala v Československu jako válečná kořist. V roce 1960 byla prodána do jugoslávských uhelných dolů Kreka, kde pracovala až do roku 1990. Mezi říjnem 2001 a listopadem 2002 prošla generální opravou v dílnách ŽOS České Velenice. V loňském roce skončila způsobilost kotle a bylo nutné vykonat opravu. Majitel – společnost KHKD – by lokomotivu z finančních důvodů dále neprovozoval, a stroj by se tak zařadil mezi odstavené parní lokomotivy v ČR bez brzké vyhlídky na opětovné zprovoznění. A právě navázaná spolupráce mezi Muzeem starých strojů a majitelem umožnila lokomotivě prodloužit život o další etapu. Lokomotiva má výkon 1 600 koní a maximální rychlost 80 km/hod. Výkon parního stroje a pohotovostní hmotnost s tendrem 145 tun z ní dělá jednu největších a nejvýkonnějších parních lokomotiv u někdejších Československých drah.

Druhým vozem bude restaurovaný služební vůz z roku 1916, jehož oprava právě v jejich režii probíhá. „Vůz bude uzpůsoben jako bufetový a bude také sloužit pro přepravu jízdních kol a kočárků,“ doplnil Bednář s tím, že díky zařazení těchto dvou nových vozů bude kapacita soupravy navýšena na asi 300 sedících cestujících.

První jízda, která se uskuteční v sobotu, začíná v Dolní Lipce a pokračuje do Ústí nad Orlicí a Hanušovic. Historická souprava vyjíždí v 7.30 hodin z Dolní Lipky, kam se vrátí před 19. hodinou.

V rámci první jízdy se cestující mohou těšit na obě lokomotivy. První část trasy pojede Ventilovka, ke které se na cestě připojí Němka. „Chvíli pojedou obě lokomotivy společně, načež jízdu dokončí pouze Němka, která by měla obsluhovat většinu parních jízd. Na Ventilovku se mohou cestující s jistotou těšit v sobotu 10. července,“ dodal Netolický.

Jízdné za jakýkoliv jeden úsek činí 35 korun, pro děti či ZTP je cena 20 korun. K tomu je stejně jako v předchozích letech přidáván příspěvek na jízdu a údržbu parního vlaku ve výši 50 korun.

Při nákupu jednoho úseku tedy dospělý člověk včetně příplatku zaplatí 85 korun, dvou úseků 120 korun a všech tří úseků 155 korun. Poloviční jízdné vyjde na 70 korun, resp. 90 a 110 korun.

Sleva na zpáteční jízdné se neposkytuje. Přeprava jízdních kol a kočárků bude za manipulační poplatek 20 korun.

Jízdní řády historických vlaků jsou dostupné na webu Pardubického kraje.