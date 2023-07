Inspektoři trestali trhovce za prošlé párky i paštiku, závad i tak ubylo

Konkrétně krajští veterinární inspektoři kontrolovali dva prodejce masných a mléčných výrobků. Vadu objevili ve špatně označené jakosti šunky, tou vážnější však byla prošlá paštika a párky.

„Telecí paštika, datum spotřeby 14. července, a máme 19. července,“ hlásí inspektorka Lenka Kroupová a nechává si ke kontrole ukázat další kusy tohoto výrobku. I ty jsou prošlé.

„Vloudila se chybička,“ říká prodejce. S kontrolory se setkává dvakrát do roka. Doposud u něj podle jeho slov nenašli vážnější pochybení. Kontroloři měří teplotu naloženého masa, nechávají si předložit tlačenku, o kterou je mezi nakupujícími zájem. Stejný problém jako s paštikou přichází, když narazí na paprikové párky. I toto balení je dávno za datem spotřeby, a to o dva týdny.

Prodejce musí prošlé zboží zvážit, kontroloři ho znehodnotí modrou barvou, aby ho dál nemohl prodávat, a budou požadovat doklad o likvidaci nevyhovujícího výrobku.

Inspektoři kontrolují také to, v jakém prostředí prodávající nabízené produkty uchovává. „Pokud by mi neseděla kontrola prostředí do sedmi stupňů, tak píchnu i do uzeniny, když bude teplota do pěti stupňů, tak je mi jasné, že je to vychlazené,“ říká Kroupová. Tady závady nenachází.

„Teplotu u prodávaných výrobků stanovuje výrobce. Konkrétně liberecké párky by se měly skladovat při teplotě do osmi stupňů, to by měl prodávající dodržet,“ říká ředitel odboru veterinární hygieny Krajské veterinární správy v Pardubicích Rastislav Lagín.

Veterinární inspektorce se ještě nelíbí, že prodejce nepoužívá rukavice. „Musíte si je brát, pozorovala jsem vás, je to otázka chvilky si je nasadit,“ říká kontrolorka prodejci. Rukavice přitom visí nad ním.

Jak vysokou pokutu nakonec prodejci masných výrobků kontroloři vyměří, na místě říci nechtějí, vše budou řešit ve správním řízení.

Mléčné výrobky byly v pořádku

Dále se veterinární kontrolor u prodejce regionálních výrobků zaměřuje na mléčné produkty. Je spokojený, když vidí, že je u tvarohu správně označen alergen mléka jiným písmem. I teplota je v pořádku. „Většina mléčných výrobků by měla být skladována při teplotě dva až osm stupňů Celsia. Tady to není stejné jako u masných výrobků, kde teplotu skladování určuje výrobce, zde je to dané vyhláškou,“ vysvětluje Lagín.

„Dělám pro hygienu, co se dá. Nosím ochranné pomůcky, dodržuju předpisy a hlídám teploty,“ říká Štěpánka Jelínková, která prodává jak mléčné, tak masné výrobky. Kontrola u ní nenašla jediné pochybení.

Za první pololetí veterinární inspektoři v celé České republice provedli na trzích přes 180 kontrol prodejců. U třinácti procent kontrol našli prohřešky. Při stánkovém prodeji během léta riziko nedodržení požadované hygieny potravin stoupá.

„Nejčastějším letošním prohřeškem jsou chyby ve značení potravin. Následuje porušení zásad výrobní a hygienické praxe, kam patří zejména nedodržování teplot či nedostatečná ochrana před vnější kontaminací. Další časté závady představuje porušení předpisů při manipulaci s produkty a také neznámý nebo nejasný původ zboží,“ řekl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Opakované problémy mívají podle něj prodejci s dodržováním požadovaných teplot potravin živočišného původu. „Proto jsou naše kontroly v horkých dnech zaměřené na splnění této povinnosti. Nedodržení teplot může mít pro spotřebitele neblahé zdravotní následky,“ dodal Semerád.

Za loňský rok provedli inspektoři na trzích přes 400 kontrol. Alespoň jednu závadu zjistili v 76 případech. Výše uložených pokut dosáhla půl milionu korun.