Než dělníci zabezpečili skálu nad hlavním tahem, někdo jim ukradl lešení

Krádež se stala v předminulém týdnu z neděle na pondělí někdy mezi šestou večerní a sedmou hodinou ranní. Zloděj lešení ukradl nedaleko Linhartic, kde stavbaři sanují skalní masiv.

Policisté nyní prověřují okolnosti krádeže, kterou neznámý pachatel způsobil škodu dodavatelské firmě. Zároveň požádali veřejnost o součinnost při hledání pachatele.

„Pokud jste místem v uvedené době projížděli a všimli jste si nějakých lidí, kteří tam s lešeňovou věží manipulovali nebo ji nakládali, ozvěte se. Zároveň pokud máte na svých palubních kamerách záznam z uvedené doby a mohl by přispět k řádnému objasnění celé události, kontaktujte policisty na čísle 974 578 721 nebo prostřednictvím linky 158,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.

Podobné krádeže nejsou na silničních stavbách výjimkou. „S těmito případy se setkáváme. V porovnání s rozsahem našich investic jsou to však relativně malicherné věci,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Upřesnil, že škoda při krádežích nejde za správcem komunikací, ale zhotovitelem.

„Lešení jsme nikomu proplácet nemuseli a ani se k tomu nechystáme. Je to jeho škoda, my máme podepsanou smlouvu, která říká jasně, že za takovouto dobu, za takovouto cenu a v takovéto kvalitě nám má odevzdat hotové dílo. Každé staveniště, ať už je to rekonstrukce nebo stavba nového silničního či dálničního úseku, je takzvaně předaná stavba. To znamená, že veškerou zodpovědnost, ale zároveň i práva má zhotovitel. Ve smlouvě o dílo je přesně stanoveno, za co zodpovídá,“ dodal Rýdl.