Pardubická opozice bude grilovat radní kvůli magistrátní korupční kauze

„Na personální změny nemáme sílu, tak zkusíme alespoň změnit pořádky na radnici.“ To je hlavní motto pardubických opozičních stran před dnešním mimořádným jednáním zastupitelstva. To začíná v pravé poledne na radnici a lidé ho mohou sledovat na webových stránkách města.

„Například hnutí ANO, které je v koalici, by už nemělo mít v gesci investice,“ řekl tvůrce balíčku navržených usnesení a opoziční zastupitel Petr Klimpl z ODS.

Podle něj už není dál možné, aby měl klíčovou gesci pod patronátem náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO. „Po devíti letech, kdy hnutí ANO mělo v gesci odbor majetku a investic, by mělo dojít ke změně,“ řekl Klimpl, který dodal, že to není nic proti Hrabalovi. „Je to proti ANO,“ doplnil s odkazem na to, že policie obvinila hned dva bývalé šéfy odboru Jaroslava Hrušku a Petra Škodu.

Do hledáčku policie se dostal i dnes už bývalý referent odboru majetku a investic pardubického magistrátu Petr Hušek.

Sám Hrabal nechtěl návrh ODS komentovat. Na minulém zasedání zastupitelstva však on i další zástupci koalice poukazovali na to, že se jich kauza nijak nedotýká. „Jde podle všeho hlavně o případy z minulých volebních období, kdy tito lidé nebyli ve funkcích,“ hájil kolegy z ANO radní za Společně pro Pardubice František Brendl. Následně pak všichni radní „přežili“ hlasování o jejich odvolání, které iniciovala kvůli korupční kauze opozice.

Podle samotného Klimpla změna gescí zřejmě neprojde. Ovšem jiné opoziční návrhy prý šanci mají. „Vidím to tak, že půlku našich bodů koalice podpoří,“ uvedl Klimpl, který celkem připravil deset návrhů na usnesení.

Třeba primátor Jan Nadrchal už připustil, že si umí představit rozdělení odboru majetku a investic na dva. „Je to moloch s miliardovým rozpočtem, tohle by dávalo smysl,“ řekl MF DNES Nadrchal, ale hned dodal, že se mu postup opozice nelíbí.

„Na posledním zastupitelstvu jsme se shodli, že vzniknou pracovní skupiny, které ty změny připraví. A najednou máme návrhy na hlasování o těch věcech. Mám pocit, že opozice chce zabrat jen mediální prostor, a o řešení problémů jí tak ani moc nejde,“ dodal primátor.

Původně rozdělené odbory majetku a investic se slučovaly v roce 2008, kdy v radě města seděl i Petr Klimpl. „Dodnes si vyčítám, že jsem pro to tenkrát zvedl ruku, byla to chyba,“ uvedl Klimpl.

Kauza se týká i Rozvojového fondu Pardubice a zakázky na parkovací dům u zimního stadionu, figuruje v ní bývalý primátor Martin Charvát (dříve ANO) nebo bývalý šéf fondu Michal Drenko (dříve ANO).

„Navrhujeme proto odvolání dalších členů představenstva a dozorčí rady fondu, kteří seděli ve výběrové komisi na stavitele parkovacího domu,“ řekl Klimpl. O židli ve firmě by tak přišel zastupitel za Žijeme Pardubice a bývalý hokejista Otakar Janecký a také Markéta Juchelková ze stejné partaje.

Podle ODS by také město mělo zajistit lepší projektovou přípravu, aby nevznikaly vícepráce, které jsou typické prakticky u všech investic města.

„Byly například u menšího terminálu u univerzity i v dalších projektech. Podle nás za tím většinou stála nedostatečná projektová činnost,“ dodal Klimpl, podle kterého návrhy ODS podporují i další opoziční strany.

Tématem bude také tajemník Michal Zitko, opozice chce provést kontrolu jeho činností. „Nám stačí říct, zda konal, co měl. Je ale evidentní, že pokud policie během dvou let odvedla hned tři šéfy odborů radnice, tak minimálně personální politika nefunguje úplně dobře,“ uvedl zastupitel a poslanec za ODS Karel Haas.

Kauza v Pardubicích začala 21. listopadu, kdy policie obvinila 19 lidí a dvě firmy, jsou podezřelí z manipulace s veřejnými zakázkami. Vyšetřování se týká radnice a městských firem Služby města a Rozvojový fond. Ve vazbě kvůli obavě z ovlivňování svědků jsou Charvát, jeho bývalá náměstkyně Helena Dvořáčková a předseda krajské hospodářské komory Jozef Koprivňanský.