Doktor dvě hodiny čekal na čtyři ústenky, město zvýší počet výdejních míst

„Ráno volala pracovnice magistrátu, že si máme vyzvednout ochranné pomůcky do soukromé ordinace. Letěl jsem tam a po dvou hodinách jsem dostal čtyři jednorázové ústenky a k podpisu papír, že jsem převzal nula respirátorů, děláte si z nás p...?,“ stěžoval si doktor Miloslav Pirkl na svém facebookovém profilu.

Na ochranné pomůcky čekalo na pardubickém Pernštýnském náměstí několik desítek zdravotníků. Postávali zde dvě hodiny v pořádné zimě.

„Alespoň se našel někdo, kdo chtěl pomoci a z blízké restaurace čekající zahřál čajem,“ děkoval další doktor Tomáš Sýkora.

Na všechny se nakonec pomůcky dostaly, ovšem zdravotníci obdrželi nedostatečné množství materiálu. „Čekat dvě hodiny na vydání tak malého množství ochranných pomůcek? To si nejde nechat líbit,“ zlobil se Sýkora.

Město Pardubice a nejbližší okolí dostaly k distribuci 18 tisíc ústenek a 7 tisíc respirátorů, magistrát města se ale brání, že nemůže určit, kolik čeho jednotlivým lékařům vydá.

„Rozdělování jednotlivých pomůcek mezi lékaře vychází z metodiky Pardubického kraje podle počtu pracovníků a jejich úvazků v jednotlivých zařízeních, my si žádná čísla nevytváříme. Počet pomůcek, které můžeme jednotlivým lékařům vydat, už je předem stanoven,“ řekl mluvčí pardubického magistrátu Radim Jelínek.

„Za zásobení v Pardubicích jsem se v pondělí omluvil. S primátorem Martinem Charvátem jsme se domluvili na změnách, které by měly zjednodušit systém rozdělování,“ uvedl na Facebooku hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Výdejních míst je nyní nově pět a na pomoc byli povoláni i dobrovolní hasiči. „O jednotlivých výdejních místech zdravotníky informujeme telefonicky,“ sdělil Jelínek.

Co se týká samotných dodávek ochranných pomůcek, ve středu nebo ve čtvrtek by podle něj mělo přistát další letadlo. „Budou to dodávky primárně určené pro sociální pracovníky,“ dodal Jelínek.