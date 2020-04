Nouzový stav není potřeba prodlužovat, tvrdí pardubický politik Ulrych

Málokdo může současnou krizi vyvolanou koronavirem sledovat z tolika úhlů pohledu jako Vít Ulrych. Ten po celou dobu epidemie pracuje jako lékař a je v kontaktu s pacienty. Jako politik pak sedí v radě Pardubic jako člen koalice s hnutím ANO, které naopak na vládní úrovni často ostře kritizuje. Sám byl přitom první, který kolegy z vedení radnice na začátku března upozornil, že je třeba se připravit na začátek pandemie v regionu. Nutno dodat, že ho tehdy nebrali moc vážně.

„Vše se rychle měnilo, bylo těžké včas správně vyhodnotit situaci,“ vzpomíná na začátek krize Ulrych, který je zaměstnán v pardubickém centru firmy Multiscan, která se zaměřuje na onkologii.

Jak hodnotíte situaci po měsíci a půl nouzového stavu?

Už je to dlouhé. Myslím, že není nutné na konci dubna nouzový stav dále prodlužovat. Ochranné pomůcky pro ohrožené skupiny můžeme nakupovat i bez něj a doufám, že většinu těchto nákupů již pokryjí české firmy. K pomoci seniorům nouzový stav také nepotřebujeme. Na řadu lidí může mít definice nouzového stavu navíc i špatný psychologický dopad.

Změnila se zásadně vaše práce lékaře kvůli koronaviru?

I na našem oddělení, stejně jako jinde, jsme byli rozděleni do týmů, které se vzájemně nepotkávají, aby při nákaze zdravotníků péče o onkologicky nemocné v našem centru nezkolabovala. Já jsem díky tomu musel opustit své pacienty v Pardubicích, za což se jim omlouvám, a starám se nyní o pacienty v naší ambulanci v Ústí nad Orlicí. O pacienty v léčbě se staráme dál, zrušili jsme kontroly pacientů, kteří jsou již sledováni, ale i s těmi jsme v telefonickém kontaktu.

Jak často jste v kontaktu s pacienty?

Denně. Pro mě je profese onkologa nadále to hlavní zaměstnání. V současné době sice zasedá rada města operativně jedenkrát týdně, ale díky videokonferencím to naštěstí zvládám i ze zaměstnání. Politice se pak věnuji hlavně ve svém volném čase, i zasedání celostátního výboru KDU-ČSL jsme měli formou videokonference.

Dařilo se vám sehnat ochranné pomůcky?

Na začátku k dispozici nebyly, stát bohužel v tomto ohledu nebyl připraven a z toho také vyplývají i počty nakažených zdravotníků, kterých je nyní dle informací České lékařské komory asi 11 procent ze všech nakažených. Vládě vyčítám, že se nepostarala právě o ty nejohroženější skupiny, jako jsou lidé v domovech pro seniory. Naštěstí zafungovala obrovská solidarita a improvizace dobrovolníků, kteří pomohli zajistit ochranné pomůcky pro seniory v ústavní i domácí péči, přestože vláda před několika týdny slibovala, že jim je pošle poštou. Ochranné pomůcky nyní v našich zdravotnických zařízeních již naštěstí máme.

Může město pomoci v boji proti následkům pandemie koronaviru?

Město musí pomoci podnikatelům a občanům, kteří ztratili ze dne na den příjmy, nejen odkladem nájmů, ale i jejich odpouštěním. Budeme ale postupovat selektivně. Musíme pomoci i kulturním institucím a lidem, kteří v nich pracují. Já stále doufám, že hlavně vláda pomůže drobným a středním podnikatelům a firmám, lidovci navrhují řadu opatření na podporu OSVČ, navýšení ošetřovného, připravujeme i novelizaci příspěvku na bydlení. Bohužel ne se vším u naší vlády však uspějeme.

V jakém stavu jsou podle vás momentálně Nemocnice Pardubického kraje?

Péče byla značně omezená na doporučení ministerstva zdravotnictví ve všech nemocnicích Pardubického kraje, aby byla vytvořena kapacita pro nakažené pacienty. Nyní je i zde podle mě čas na změnu, zanedbáváme jiné diagnózy, a pokud by se opatření prodlužovala, pacienti by na to mohli v budoucnu doplatit.

Co lze očekávat ve zdravotnictví v následujících měsících?

Bohužel musíme díky útlumu ekonomiky očekávat výpadek ve zdravotním pojištění v řádu několika desítek miliard korun. V současné době při zvažování uvolňování ekonomiky bojujeme vlastně i za péči o jiné pacienty a jiné diagnózy, abychom na ni měli prostředky. Jsme rádi, že nám přece jen vláda alespoň někdy naslouchá, protože náš poslanec a lékař Kaňkovský navrhl ve Sněmovně navýšení platby za státní pojištěnce o 500 korun, což premiér Babiš nakonec oznámil.

Udělal stát dost v časném zachycení viru?

Jak vidíme po celém světě, kromě KLDR se nový virus nevyhnul nikomu. Signály o možné pandemii jsme měli již koncem ledna i přesto, že Čína řadu dat zatajovala. Ministr zdravotnictví byl na nebezpečí upozorněn, ale uklidňoval poslance, že je stát připraven, nebyla to bohužel pravda. Věřím, že jsme se všichni poučili, a teď pomalu nastává čas, abychom vyhodnotili chyby odpovědných osob včetně vyšetření opožděného a někdy i předraženého nákupu ochranných pomůcek.

Jak hodnotíte uvolňování omezení?

Slýcháme hodně názorů, které se liší mezi epidemiology a imunology, jiný mají ekonomové. Já jsem nyní již zastánce rychlejšího uvolnění, samozřejmě za dodržování hygienických opatření a trvající ochraně rizikových skupin obyvatel. Ale pokud budeme ekonomiku a zdravotnictví tlumit dlouho, budeme mít víc obětí na jiné příčiny úmrtí než na covid-19.

Bylo zastavení ekonomiky adekvátní?

Na omezenou dobu určitě ano, i my jsme restrikce podporovali. I díky nim se nám podařilo zastavit exponenciální růst počtu nakažených a nezkolabovala péče v nemocnicích jako v některých jiných státech. Teď už ale vidím tendence některých představitelů státu, že se jim vládnutí v nouzovém stavu zalíbilo, a některá přetrvávající opatření zavánějí snad i cílenou likvidací částí ekonomiky, hlavně těch menších, kteří se nemohou moc bránit.

Zasáhne radnici očekávaná ekonomická krize výrazným způsobem?

Budeme muset šetřit. Řadu opatření jsme přijali a určitě nás ještě další čekají. Nechceme zastavovat rozjeté investice, ale budeme se muset zamyslet nad potřebností těch hodně nákladných, na které nám navíc nikdo nepřispěje dotačními prostředky. Neměli bychom omezení přehnat, i ekonomika v našem městě se musí opět rozběhnout.

Vidíte na pandemii koronaviru něco pozitivního?

Může se to zdát zvláštní, ale ano. Minimálně je to příležitost pro digitalizaci Česka. I těm starším a méně technicky zdatným nezbylo nic jiného, než začít komunikovat přes videokonference, žáci a studenti se učí přes webináře. V budoucnu nám digitalizace může ušetřit hodně času a peněz.