Hotel přestal kvůli koronaviru ubytovávat cizince z rizikových oblastí

„Na základě doporučení ministerstva zdravotnictví jsme, po uvážlivé debatě, dospěli k rozhodnutí, že počínaje datem 3. 3. 2020 přestaneme z důvodu prevence před nákazou novým typem koronaviru až do odvolání ubytovávat v našem hotelu Na Zámečku hosty z Čínské lidové republiky, Japonska, Jižní Koreje a Itálie,“ visí na webových stránkách hotelu upozornění, které musí návštěvník odkliknout, aby se dostal k nabízeným službám hotelu.



Vedení hotelu přijalo opatření z čistě preventivních důvodů.

„K opatření jsme přistoupili kvůli ochraně našich zaměstnanců. Někteří z nich mají obavy, proto objednávky nepřijímáme až do odvolání. Kdokoliv jiný se samozřejmě může ubytovat,“ řekla hospodářka hotelu Hana Plívová s tím, že zahraniční klientela tvoří podstatnou část zákazníků.

Řada firem v okolí totiž v ubytovacím zařízení s pěti nadstandardně vybavenými pokoji zajišťuje ubytování pro zahraniční byznysmeny a návštěvy.

„Za měsíc ubytujeme v průměru okolo dvaceti lidí z Číny. Většina je však z Německa. Zatím se nás na opatření nikdo nedotazoval, všechny firmy v okolí jsme ale již informovali,“ uvedla recepční hotelu Jana Trnková.

Podle Václava Stárka z Asociace hotelů a restaurací České republiky jde zřejmě o první případ takového opatření, které v Česku nějaké ubytovací zařízení přijalo.

„Zatím jsem o takovém opatření od nikoho jiného neslyšel. Zda k tomu hotel dospěl z bezpečnostních důvodů, je to jeho rozhodnutí. Samozřejmě z hotelů se nás ptají, co mají dělat a zda mají přijímat zvláštní opatření. Probíral jsem to i s hlavní hygieničkou a zatím nemáme jiné doporučení, než to které je všeobecně známé, tzn. maximální dodržování hygienických pravidel případně zajištění dezinfekce na ruce a podobně,“ řekl Václav Stárek, ředitel Asociace hotelů a restaurací České republiky, která teto týden vydala zprávu s případnými dopady koronaviru do cestovního ruchu.

Asociace hotelů vyčíslila možné dopady do cestovního ruchu

V roce 2019 zahraniční turisté v Česku utratili za přenocování asi 27,18 milionů korun a utratili přes 120 miliard korun, z čehož veřejné rozpočty na tom vydělaly téměř 50 miliard.

Pro případ, že by situace přetrvávala delší dobu a došlo k celkovému poklesu spotřeby turistů přibližně o třetinu, znamenalo by to podle Stárka pokles o 35 miliard korun co do spotřeby, veřejné rozpočty by přišly o asi 14 miliard korun.

„Z uvedených modelů a současného vývoje vyplývá, že podnikatelé i zaměstnanci v cestovním ruchu budou čelit poměrně zásadní krizi, jejíž závažnost se bude odvíjet od délky trvání současné epidemie, ale také v závislosti na schopnost rychlé obnovy cestovního ruchu po jejím odeznění. Je tedy nutné rovněž předem zvážit kroky, které by snížily dopady očekávané krize na naše hospodářství a zaměstnanost,“ uvedl ředitel Asociace hotelů a restaurací České republiky a dodal:

„Pro mnohé malé a střední podniky může každý z uvedených scénářů představovat i existenční riziko. Je třeba konstatovat, že přes rostoucí obavy z cestování, je Česká republika stále bezpečnou destinací a pro případné obavy z cestování nejsou zatím žádné reálné důvody,“ uklidňuje Stárek.