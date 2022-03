Zrychlení na 200 km/h z koridoru odstraní přejezdy, nahradí je nadjezdy

9:56

Celkem jedenáct železničních přejezdů by mělo do deseti let zmizet z hlavní koridorové trati mezi Pardubicemi a Chocní. Správa železnic kvůli zvýšení rychlosti vlaků na 200 km/h projednává s obcemi podobu budoucích nadjezdů.