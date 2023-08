Opatovice si objednaly kopii zakládací listiny kláštera, lidé ji uvidí v září

Opatovice nad Labem získaly v červenci svolení Hornorakouského zemského muzea k vytvoření faksimile zakládací listiny opatovického kláštera. Pergamen si budou moci lidé prohlédnout v polovině září, kdy Opatovice oslaví 950 let od první písemné zmínky.

„Jednali jsme přímo v Linci, abychom získali svolení muzea kopii si pořídit. Zakládací listinu jsem viděl, mohl jsem se jí i dotknout. Necháme si udělat kopii i s pečetí krále Vratislava,“ uvedl starosta Opatovic nad Labem Pavel Kohout a sdělil, že si restaurátoři už originál změřili a nafotili. Obec za vytvoření pergamenu zaplatí 80 tisíc korun. Faksimile bude umístěna v depozitáři, který je předstupněm budoucího muzea.

Pořízení kopie zakládací listiny benediktinského kláštera v Opatovicích nad Labem se ujal pražský Atelier Frank, který má dlouholeté zkušenosti se zhotovováním historických faksimilí knižních iluminací a historických dokumentů. Jejich zhotovování přesně sleduje původní technologické postupy, včetně vlastní výroby pergamenu z teletiny, jak uvedl starosta.

Latinsky psaný text, podle něhož byl klášter založen „léta od vtělení Páně 1073“, je pozoruhodný z mnoha důvodů. Podle odborníků jde o falzum (napodobeninu), které vzniklo v druhé polovině dvanáctého století. Je možné, že šlo o opis staršího dokumentu nebo o shrnutí majetku a práv, které byly benediktinům přislíbeny ústně, a oni se je rozhodli zachytit písemně. V textu král Vratislav II. v první osobě vypočítává majetek, poddané i práva, která klášteru náleží.

„Statky pak jsou tyto: ves Osice s lidmi tam službou vázanými i na vinici, také dva vinaře jménem Žába a Raten, a jejich potomky jsem klášteru připsal,“ uvádí text.

Klášter obdržel vesnice, pole, výnosy z daní a cel. Podle listiny získal například obce Opatovice nad Labem, Osice, Osiky, Vysoká, Břehy, Přelouč, Mokošín, Soprč, Lodín, ves Hlína, Platenice u Holic, Daletičín a Opatovice na Brněnsku.

Listina obsahuje rozpor

Text zakládací listiny obsahuje rozpor. Kníže Vratislav byl v roce 1073 knížetem, králem se stal až roku 1085. Jinými slovy buď je zde Vratislav mylně titulován jako král, anebo autor falza chybně uvedl letopočet. Historici se dnes shodují, že pravděpodobnější je druhá verze a že Opatovice byly založeny někdy kolem roku 1086.

Dokument má rozměry 36 krát 34 centimetrů a je opatřen pečetí Vratislava II. Ta je také padělkem, žádná originální pečeť krále Vratislava II. se nedochovala.

Klášter v Opatovicích byl opevněný, jeho součástmi byla škola, špitál, škola, mlýn a patrně i další objekty. Klášter benediktini opustili v roce 1421 a před husitskými vojsky utekli do Slezské Středy, což je dnešní Środa Śląska. S sebou vzali i zakládací listinu. Linie opatovických opatů tam přetrvala do první poloviny šestnáctého století, kdy instituce benediktinského kláštera definitivně zanikla. Uvedl to v publikaci Benediktinský klášter v Opatovicích na Labi Vlastislav Kracík.

Ten píše, že cenný pergamen byl do Lince převezen s archivem knížat Kinských. Historik František Šebek pro Český rozhlas v pořadu o zakládací listině kláštera uvedl, že ji v muzeu Linci objevil v roce 1957 profesor Rostislav Nový.

Na místě, odkud se šířila vzdělanost do východních Čech, nezbyla v Opatovicích po benediktinech žádná viditelná stopa. Někdejší slavnou historii zde tak připomíná jen název ulice: Klášterní.