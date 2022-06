Němečtí motorkáři opomněli striktní zákaz alkoholu, jeden přišel i o řidičák

Čtyři motorkáře ve věku od 45 do 65 let zastavila hlídka před pár dny na silnici I/34 v Borové. „Během kontroly pojali policisté podezření na alkohol, proto přistoupili k dechové zkoušce,“ uvedla policejní mluvčí Daniela Mauerová.

Jeden z motorkářů nadýchal 0,32 promile, druhý 0,36 a třetí 0,75 promile alkoholu. Nejhůře dopadl poslední, u kterého přístroj ukázal 1,12 promile.

„Řidiči si údajně vůbec neuvědomili, že v naší republice jsou předpisy jiné. Všichni čtyři sedli na své stroje po večerním popíjení,“ přiblížila Mauerová.

Na rozdíl od Česka pro řidiče v Německu neplatí nulová tolerance alkoholu. Řidiči do 21 let sice také nesmějí na silnici po požití alkoholu vůbec, u ostatních je však povolený obsah alkoholu do 0,5 promile.

„Pro tři cizince tak zbytkový alkohol znamenal kauci ve výši 10 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí.

Nejhůř dopadl motorkář, který nadýchal přes promile. Policisté mu odebrali řidičský průkaz, což mu zkomplikovalo návrat domů. „Místo jízdy na motorce si musel zařídit převoz stroje na podvalníku,“ dodala mluvčí.