Starostové pardubických obvodů jdou hájit své posty na malých radnicích

Pardubice patří ke zlomku českých krajských měst, která mají dělení na městské obvody. Jejich existenci většina lidí zaregistruje vlastně jen při komunálních volbách. A právě ty se rychle blíží. Zbývá do nich jen něco málo přes měsíc.

O co méně jsou obvody důležité pro občany, o to více se na ně soustředí politické strany. Právě malé radnice jsou totiž pro ně vítaným „parkovištěm“ pro věrné členy. A kdo se jednou do křesla starosty posadí, ten už zpravidla nikam dál ani nechce. Svědčí o tom i pohled na letošní kandidátní listiny. Téměř všichni starostové pardubických obvodů svou pozici chtějí obhajovat.

Existuje jen jedna výjimka, a to ještě vynucená okolnostmi. V Pardubičkách, tedy v obvodě číslo čtyři, nebude po dlouhých letech své starostování obhajovat Petr Heřmanský z ODS. „U něj jsou za tím hlavně zdravotní problémy, svou roli sehrál i věk,“ uvedl šéf pardubických zastupitelů za ODS Petr Klimpl.

V dalších městských částech mohou lidé podržet na radnici stávající starosty. Nejtěžší to bude mít s obhajobou v prvním městském obvodě Ivana Dolečková z hnutí ANO. Ta se stala starostkou doslova před pár týdny, když poměrně divoce skončila v úřadu její dnes už bývalá stranická kolegyně Alena Stehnová.

Nyní je však Dolečková až na třetím místě kandidátky a je tak zjevné, že spolustraníci nepočítají s tím, že by si svůj kratičký několikaměsíční pobyt v kanceláři vedle divadla protáhla. Lídrem za ANO je Filip Šťastný, který si to zřejmě rozdá s Davidem Kollertem, kterého nominovala ODS.

Na jedničce je tedy změna ve vedení očekávatelná. Naopak v případě druhého městského obvodu Polabiny by to bylo docela překvapení. Tam má totiž velmi silnou pozici Radek Hejný, který je lídrem kandidátky ANO. Přitom členem Babišovy strany není.

„Je docela smutné, že ANO vyhrál volby v Pardubicích politik, který ani není u Babiše v partaji,“ posteskl si po posledních volbách v roce 2018 lídr Pardubáků František Brendl. Narážel na to, že Hejný měl v polabinských okrscích tak dobré výsledky, že straně ANO přihrál i několik mandátů na velké radnici.

Druhý obvod má zhruba 20 tisíc obyvatel, a tak jeho voliči mají velkou váhu i v celoměstském sčítání. Do boje proti němu vysílá koalice SPOLU, která je jen na některých obvodech, Milana Drahoše z ODS. Právě on má zřejmě největší šanci Hejného porazit.

Podobná situace panuje i ve třetím obvodě Dubina. Tamní radnici má totiž pod palcem už dekády Vítězslav Štěpánek z ODS. A podobně jako u Hejného jeho konec by byl politickým šokem. O jeho sebevědomí svědčí i to, že na Dubině ODS odmítla koalici SPOLU, ve které kandiduje na magistrát, a jde sama za sebe.

Zajímavá situace může nastat na pětce. Na Dukle se totiž chystá souboj dvou starostů. Toho stávajícího Jiřího Rejdy z ANO a toho bývalého – Jaroslava Kňavy z ODS. Právě tento bývalý dlouholetý zastupitel i radní města by se po 12 letech rád opět dostal do čela městského obvodu. Má mu k tomu pomoci i parlamentními volbami prověřená značka SPOLU.

Velcí favorité, kteří jsou si jistí svou silou, jsou ve Svítkově a v Rosicích. Šestý obvod dlouhodobě řídí starosta Petr Králíček a sedmý Vítězslav Čapek. Oba dva jsou z hnutí Pardubice pro lidi, které se pro volby na magistrát spojilo se Sdružením pro Pardubice a Pardubáky. Na obvodech však oba starostové kandidují bez koaliční podpory.