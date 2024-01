Hasiči likvidovali klády zatarasené před mostem, po ostrově z nánosu chodili

Necelých dvacet let se Zdeněk Hrubeš stará o to, aby z Labe u Kunětic zmizely spadané kmeny stromů a dlouhé větve, které by u mostního provizoria bránily průtoku řeky.

Nikdy však nezažil to co letos. Před pilotem se zachytilo takové množství dřeva, které vytvořilo uprostřed řeky obrovský ostrov, po němž mohli hasiči při jeho likvidaci normálně chodit.

Trojice hasičů v neoprenech pod kombinézou uvazuje ke kmenům řetěz a pomocí navijáku na traktoru pana Hrubeše je dostává z vody. Co na tom, že část dřeva bere voda po proudu, je třeba uvolnit nahromaděnou masu před pilířem stařičkého mostu.

„Byla velká voda a všechno zametla. Vypláchla dříví z chat a všechno se zarazilo tady o pilíř,“ říká Hrubeš.

Silničáři a hasiči museli čekat, až se umoudří počasí. Po velké vodě přišel silný mráz, který by hasičům práci zrovna neusnadnil. I dnes, kdy se teploty pohybovaly kolem nuly, si na louce u řeky rozdělali oheň, aby se mohli přijít na chvíli ohřát.

„Dneska jsou ideální podmínky, navíc jsme museli čekat, až klesne hladina Labe,“ řekl Hrubeš.

Hasiči vytahují ty největší kusy dřeva z vody na laně navijákem, část pokračuje jako plovoucí ostrov směrem k pardubickému zdymadlu. „Hrázný na zdymadle vidí, když se blíží nějaké plující dříví, nechá ho proplout, stejně bez problémů propluje v Srnojedech, v Přelouči pak dřevo vytáhnou,“ říká Hrubeš.

Vytahat dřevo z Labe bude nutné i v nedalekých Němčicích, které velká zimní voda také postihla. Voda s sebou přinesla i seno, slámu nebo kusy polystyrenu. Hasiči krumpáčem zkouší, jak silná je vrstva nánosu dřeva, na němž stojí. Mohou se po něm s opatrností pohybovat, nestabilní podložka pod nimi mnohokrát povolila a poslala nohu do vody.

„Může se stát, že to nebude jediné místo, kde budeme naplaveniny odstraňovat,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.