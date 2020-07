Kladrubský hřebčín otevírá stáje se starokladrubáky, první dny čeká nápor

„Ode dneška otvíráme všechny prohlídkové okruhy včetně stájí jak v Kladrubech, tak ve Slatiňanech,“ řekl náměstek ředitele Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem Radek Václavík.

Ten upozorňuje, že na prohlídku stájí, kde se chovají starokladrubští bělouši a vraníci již několik set let, se lidé dlouho ptali.

„Zájemci o prohlídky stájí nám volali, ptali se, kdy budou stáje otevřené. Vzhledem k nastalé situaci, která trvá od března, jsme jejich otevření nechtěli uspěchat,“ řekl Václavík.

I s ohledem na možný zvýšený zájem o prohlídky stájí vyzývá vedení hřebčína, aby všichni, kteří chtějí památku UNESCO vidět a dozvědět se zajímavosti o těchto specifických koních, využili rezervační systém a nevyráželi do Kladrub takříkajíc naslepo.

Kromě prohlídek stájí si mohou lidé zarezervovat také prohlídku historické kočárovny a postrojovny, kde budou moci obdivovat zlatou biskupskou karosu či státní kočár prezidenta T. G. Masaryka.

„Zpřístupnili jsme také jednu z nejstarších barokních roubenek v kraji, lesovnu, jež sloužila jako úřadovna lesního správce,“ řekl Václavík. V pracovní dny lze také nahlédnout do stále fungující sedlářské dílny.

Bez průvodce už se návštěvníci mohou vydat na výhled z rozhledny, bývalé vodárenské věže, která již svému původnímu účelu neslouží.

Po vystoupání 87 točitých schodů se nabízí pohled z ptačí perspektivy na architekturu památkově chráněných historických objektů stájí, zámku a kostela i nezaměnitelnou krajinu kolem národního hřebčína, která se před rokem dostala na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Ceny vstupenek se nemění

S cenami vstupenek letos hřebčín nehýbal. Rodinné vstupné do stájí na 45minutovou prohlídku stojí 550 korun, jednotlivec zaplatí 200 korun, děti, studenti a senioři nad 60 let o 60 korun méně.

Vstupné na zámek a do kočárovny s muzeem vyjde rodinu na 240 korun, jeden návštěvník zaplatí 90 korun, snížené vstupné je 30 korun. Starokladrubští bělouši se na své hosty těší od úterý do neděle od 10 do 16 hodin.

Ve slatiňanském hřebčíně se lidé dočkají jedné novinky - v bývalém deputátním domku pro zaměstnance vzniklo nové informační centrum.

„Kromě toho, že si zde návštěvníci koupí vstupenky a suvenýry, bude tu prostor pro pořádání malých výstav. Lidé zde najdou také sociální zázemí,“ řekl Václavík.

Ve Slatiňanech se pak zájemci mohou těšit na komentovanou prohlídku stájí, které jsou již sedmdesát pět let domovem starokladrubských vraných koní. K vidění budou i historická sedlovna rodu Auerspergů a kočárovna.

Návštěvnický provoz se nadále řídí opatřeními vydanými ministerstvem zdravotnictví a v souladu s pravidly národního hřebčína.

Hřebčín pro letošek zrušil tradiční plánované akce. Neuspořádá tedy ani Den starokladrubského koně ani rodinami oblíbené Kladruby naruby s celodenním vyžitím.

„Jsme opatrnější,“ doplnil Václavík. I proto a také kvůli uzavřeným hranicím nevyhlíží hřebčín letos mimořádnou návštěvnost.

„Očekáváme omezený počet návštěvníků ze zahraničí. Počet českých návštěvníků si netroufám odhadnout, určitě se ale nedostaneme na loňská čísla. Máme skoro polovinu sezony za sebou a měli jsme otevřeno jen měsíc a pouze jeden návštěvnický okruh,“ řekl Václavík.

Průměrně si kladrubský hřebčín přijelo poslední roky prohlédnout vždy 80 tisíc lidí.