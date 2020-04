Kempy v Pardubickém kraji budou své ztráty dohánět až o prázdninách

Konopáč: Požádáme o výjimku Autokempink Konopáč nedaleko Heřmanova Městce. Zpočátku to pro majitele kempů vůbec nevypadalo dobře. Kvůli zavřeným školám přišli o zisky ze škol v přírodě či různých výletů, kterých je v závěru školního roku více než dost. Navíc chtěla vláda při rozvolňování kempy zpočátku zařadit mezi pořadatele velkých akcí, což by znamenalo sešup do posledně otvírané skupiny zakázaných opatření. A to by bylo pro kempy likvidační.

„Naštěstí jsme to stihli s ministerstvy projednat. Ohradili jsme se proti zařazení, protože spadáme mezi ubytovatele. Na to máme certifikát. Otevřeme tedy v červnu,“ říká provozovatel kempu Konopáč Bohumil Starý. Myšlenky otevřít dřív jste však ještě nevzdal.

Po dohodě s ostatními provozovateli kempů jsme se rozhodli požádat o dřívější otevření pro ty, kteří chtějí vyjet ven do kempu. I za cenu, že bychom snížili počet ubytovaných. Žádost je poslaná na ministerstvo průmyslu a obchodu, uvidíme, zda nám udělí výjimku. Předpokládám, že zejména karavanistům byste udělal radost...

Ti jsou v podstatě soběstační. Už si s sebou vozí i elektřinu. Největším problémem je samozřejmě hygiena. Společný záchod, kuchyňku a umývárnu – to bychom vůbec nepouštěli do provozu, protože to mají svoje. Stalo by se z nás do června organizované parkoviště. Jakou sezonu čekáte?

Je to dvojsečné. Lidi si řeknou, vy na tom vyděláte, protože lidi nebudou moci vyjet za hranice. Příliv určitě bude. Otázka je, co bude s chatkami. Touhle dobou byly vyprodané. Letos lidi vyčkávají. Nával přijde koncem května, o tři měsíce déle, než to bývá normálně. Hlavně aby bylo počasí. Možná se najdou rodiny, které pojedou na dovolenou dříve. Škola se ponese do konce roku v duchu dobrovolnosti, takže možná ti, kteří šetřili na dovolenou v Chorvatsku, přijedou s předstihem do kempu.

To by mohlo být. Na to jsme nikdy nebyli zvyklí. Nefungovalo to. Uvidíme, zda toho rodiny využijí, v červnu už je hezky. Všechno se letos posouvá k podzimu. Poptávají lidé podzimní termíny?

Všichni mí kamarádi provozovatelé s tím počítají. Pokud bude září trochu slušné, věřím tomu, že lidé přijedou.