Místo badmintonu kasino, bez řečí ho zastupitelé schválili den před volbami

Na první pohled nuda a šeď. Poslední zasedání pardubického zastupitelstva ve volebním období. Většina zastupitelů už byla myšlenkami na víkendovém domlouvání nových koalic.

A v programu jednání přišel na řadu bod číslo 24 s názvem Novela vyhlášky o regulaci provozování hazardních her. „Nemám nic na doplnění a otevírám rozpravu k tomuto bodu jednání,“ uvedl tehdejší primátor Martin Charvát z hnutí ANO, který zároveň bod předkládal.

Ani ten nejpečlivější divák by ze sledování zasedání nemohl vyčíst, že se právě bude jednat o schválení výstavby jednoho z největších kasin ve východních Čechách.

Konkrétně na konci Chrudimské ulice v Pardubicích. A oči by mu neotevřela ani následující devět minut dlouhá debata. „Budu hlasovat pro,“ uvedl na začátku jindy velmi hnidopišský tehdejší zastupitel za Piráty Jan Rubeš.

Ten následně stočil debatu k tomu, jak by firmy profitující z hazardu měly městu pomáhat s řešením negativních následků patologického hraní. O kasinu na místě sportovní haly ani slovo. A ani hlasování by případného diváka nemohlo vytrhnout z klimbání. Pro totiž bylo hned 31 ze 36 přítomných zastupitelů. A jen jeden byl proti.

Ovšem tady nuda končí, červené políčko svítilo u jména Jan Nadrchal, tedy politika, kterého příští den nepřímo lidé zvolili novým primátorem Pardubic.

„Věděl jsem, že vlastně hlasujeme o povolení nového kasina. Já v té lokalitě bydlím a prostě jsem tam takové zařízení nechtěl. Jsem obecně proti hazardu, navíc jsem nechtěl potkávat u svého domu lidi, které takováto zábava láká,“ uvedl dnešní primátor Jan Nadrchal z ANO a dodal, že asi reálně nešlo výstavbu kasina zakázat.

A to i přesto, že vedení města už dlouhé roky silně omezuje hazard v ulicích Pardubic. „Je potřeba říct, že herna není kasino. Herny citelně omezujeme, a to i v našem obvodu. Kasino je přece jen něco trochu jiného, podléhají jiným kontrolním mechanismům, jsou regulovaná,“ uvedl Jiří Rejda, radní města a starosta pátého městského obvodu, ve kterém kasino roste.

Radní: „Víme, že hodně lidem se stavba kasina nelíbí“

I on však uznává, že přeměna sportoviště na ráj hazardních her nevypadá na první pohled úplně vábně a většině voličů se nemusí líbit. „To je sice pravda, ale musíme si říct celý příběh. Tamní hala na badminton měla ekonomické problémy. Nedokázala se úplně dobře uživit. Mám za to, že byla v posledních letech i často zavřená. Lepší než mít v obvodě další vybydlenou prázdnou budovu je, aby tam bylo něco funkčního,“ uvedl Rejda z ANO.

Navíc zástupci radnice argumentují tím, že neměli v ruce nástroj, kterým by se dokázali výstavbě kasina bránit. „Lokalita je v územním plánu značena jako občanská vybavenost a v této lokalitě mohou být sportoviště, kulturní zařízení, to znamená i herna. Pokud splňuje žadatel všechny podmínky, tak samospráva nemá moc možností, jak tomu zabránit,“ uvedl Radim Jelínek, mluvčí Magistrátu města Pardubice pro Českou televizi, která o výstavbě informovala jako první.

Přesto především zástupci dnešní radniční opozice nejsou z výstavby na výpadovce na Chrudim právě nadšení. „Za nás je na místě jednoznačně nulová tolerance k hazardnímu byznysu. To je něco, co bychom se současným vedením města chtěli probrat,“ uvedl zastupitel za Stranu zelených Robert Hrdina.

Přesně o to samé se v minulé koalici snažil tehdejší radní za KDU-ČSL Vít Ulrych. Ovšem ani on se zákazem hazardu nepochodil. „V koalici k tomu nebyla vůle. Politicky se to nedalo prosadit. Byli jsme rádi, že došlo k omezení hazardu, ale úplný zákaz to nebyl. Bohužel,“ uvedl Ulrych.

Podle Jiřího Rejdy však ve městě brzy ubude míst, kde lze hrát na automatech. Město totiž každých pět let musí hernám prodloužit licenci a od roku 2021 to podle radního už nedělá.

„Z logiky věci to dopadne tak, že někdy v letech 2025 až 2026 skončí v Pardubicích poslední herny. Zbudou jen kasina, která považujeme za menší zlo. Nechceme hazard úplně zrušit, protože máme strach z toho, že se rozbují hraní v ilegalitě, a to by nebyl dobrý výsledek,“ dodal Rejda. Město podle něj ročně z hazardu získá také několik desítek milionů korun.

Společnost Go4Games už na internetu hledá nové zaměstnance. Z inzerátu je patrné, že místo badmintonu a ping pongu se bude nově na Chrudimské ulici hrát ruleta, Black Jack nebo poker.