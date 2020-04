Dopřejte dětem v karanténě bojovku nebo výstavu hraček

Karanténa už je (nejen) pro děti moc dlouhá, a tak je potřeba zabavit je například dětskou bojovkou. „Pointou je přemnožení domácích skřítků, kteří se rozšířili do domácností po celé zemi a začínají tam škodit. Úkolem dětí je dostat skřítky z domu,“ říká autorka hry Barbora Bečvářová.

Děti tak musí najít všechny čepičky skřítků, protože bez nich se malí neposedové nemohou obejít, jenže právě doma je poztráceli. Takže na každý den je pro děti připravená nějaká šifra či hádanka, která je dovede ke ztracené čepičce, dokud je nenajdou všechny, což bude zřejmě s koncem nouzového stavu.

Ilustrace všudypřítomných škodílků dodala pardubická výtvarnice Kateřina Pappová.

Na stránkách autorky Bečvářové je možné si hru zdarma stáhnout a vytisknout spolu s četnými obrázky skřítků.

1. Dopřejte dětem hračku

Nezahálí ani Východočeské muzeum v Pardubicích. Na jeho webu se mohou rodiče společně s dětmi podívat na staré hračky, s nimiž si hráli jejich předci.

„Nahlédněte do sbírky hraček, která vznikla v 70. letech 20. století. V současnosti skýtá téměř 5 300 předmětů. Od začátku se profilovala jako sbírka mapující svět hraček ve 20. století s menšími přesahy do 19. století. Nejstarší předměty se datují do 70. let 19. století, nejmladší pak pocházejí z poměrně nedávné doby,“ říká Kateřina Procházková Skůpová z Východočeského muzea.



Mezi hračkami a hrami virtuální výstavy najdete i oblíbené hry, které můžete oprášit a nyní si je po letech vyzkoušet. Muzeum navíc připravilo na svém facebookovém profilu výzvu. Žádá, aby s ním lidé sdíleli fotky svých hraček, na kterých vyrostli.

2. Mixle v pixle baví na Facebooku

Frontman Vypsané fixy Márdi se ve všední dny večer na Facebooku mění v Kapitána Vejfuka a baví děti známými písničkami, které v minulosti nahrál s kapelou Mixle v pixle. Originálně a vtipně tak děti naučí nejen lidovým písním, ale i různým hudebním stylům od rokenrolu po punk. Na závěr k písničkám přidá i pohádku.

3. Hravá výtvarka v galerii

Techniku kaligramů nebo originální papírový šperk si starší děti samy, ty mladší s dopomocí, mohou vytvořit, když se budou řídit videem na Facebooku Východočeské galerie. „Začali jsme s projektem U Jonáše doma, kterým oslovujeme hlavně děti a jejich rodiče. Chceme jim zpříjemnit dlouhou chvíli a prezentovat jejich výtvarné práce,“ řekla ředitelka Hana Řeháková.

4. Pečetě online

Prohlédnout si z obýváku jindy v depozitářích ukryté sbírkové předměty nebo fotografie je možné například v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě. „Na webu spouštíme výstavu Pečetě a pečetidla. Naše muzeum disponuje sbírkou, která obsahuje asi 140 kusů. Je plně digitalizovaná, což je v těchto časech velká výhoda. Na virtuální výstavu vybereme ty nejzajímavější, mezi kterými jsou nejstarší dochované městské a cechovní typáře z 16. století,“ řekl ředitel muzea Jiří Junek. Zájemci uvidí vývoj městského znaku, na kterém byl dříve jen okřídlený dvounohý drak a v roce 1471 k němu přibyl sv. Jiří.

5. Luštěte se starokladrubáky

Zábavné kvízy, osmisměrky, sudoku, doplňovačky a další zábavné hry s koňskou tematikou připravili v kladrubském hřebčíně. Stačí si je stáhnout na webových stránkách hřebčína a pustit se do luštění.