Kaplička se stěhovala o dva kilometry, vázy a křížek v ní dělaly vodováhu

„Stěhování jsme naplánovali na státní svátek, je menší provoz, tak toho chceme využít,“ řekl starost Horních Ředic Jiří Kosel. Městská policie pouštěla kolem kapličky auta jedním jízdním pruhem, kolony se ale netvořily a řidiče podivná překážka na silnici téměř nezdržela.

„Kaplička má zhruba třicet tun, je to naše 14. stavba, kterou takto stěhujeme. Nejdřív se oddělil základ kaple, ta se přizdvihla, pod ní jsme dali ocelovou konstrukci a za ní se zdvihne,“ řekl jednatel společnosti Ulas René Růžička, firmy, která se na přesuny tohoto druhu specializuje.

V osm hodin bylo vše připraveno ke zdvihnutí. Jeřáb stál na patkách, ale když se modré popruhy, které obepínaly 25 tun těžkou církevní stavbu, napnuly, nastala potíž. Ukotvení ve spodní části nestačilo, a tak musela specializovaná firma, která měla přesun na starosti, přivařit pod střechu další železné úchyty, které zvedly těžiště výš. Zdivo obepínala obruč, aby se nehýbalo.

„Nechávali jsme střešní tašky, křížek i vázičky. Pro nás je to kontrola, zde je vše stabilní a bude to držet,“ řekl Růžička.

Po třech hodinách se drobná kaplička za přítomnosti místních zvedla. Nejprve o několik centimetrů a pak se čekalo, zda stavba na změnu nějak zareaguje. Po několika minutách se začala pod taktovkou jeřábníka a za asistence pracovníků stavební firmy hýbat. Přesun na valník nákladního auta byl poměrně rychlý. Stěhování přišlo na místo sledovat několik desítek místních. Telefon však vytahovali také cestující z aut, kteří zde museli strávit chvilku vynucenou čekáním.

Pak se přesun výrazně zrychlil. Poté, co pracovníci ukotvili kapličku na nákladní auto, trval přesun na místo vzdálené asi dva kilometry, zhruba dvacet minut. Muži ze stavební firmy několikrát kontrolovali napnutí popruhů a ukotvení.

Před 14. hodinou spočinula kaplička na nové základové desce. Z místa, kde se říká Na Borovičce, se přesunula na místo, kterému se říká U Čtyř lip, kde jsou pohřbeni pruští vojáci.

„Je to dobře, že jsme ji přesunuli. Stěhovali jsme ji proto, abychom zajistili bezpečnější přístup ke kapličce. Údržba by zde asi byla nemožná. Na novém místě to bude v pohodě. Měl jsem obavu, jak to dopadne. Spadl ze mě velký balvan,“ řekl Kosel.

Přesun vyjde na milion korun. „Nabídli jsme obci šest set tisíc korun a jsem rád, že toho využili. Trochu jsem tomu nevěřil, cena se mi zdála hodně nízká, ale pokud se to podaří, tak je to super práce. To, že se to dokázalo, je ještě úžasnější. Nejhorší je, když se chce, a nemůže,“ řekl krajský radní pro dopravu Michal Kortyš.Zbytek sumy doplatí obec ze svého rozpočtu. O příspěvku ještě jedná vedení obce s nadací.