Dálnice D35 má být podle plánů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dokončena nejpozději na začátku třicátých let. Současně s tím chce stát vybudovat novou silnici I/73, která by propojila D35 s Brnem, a vytvořila tak alternativu k D1.
„V loňském roce jsme zprovoznili obchvat Vysokého Mýta, brzy další úseky a v roce 2027 budeme po otevření obchvatu Litomyšle s kompletní dálnicí D35 až ve Svitavách. Význam I/73 jako alternativní trasy do Brna je opravdu obrovský. A není pochyb o tom, že se stavbou je potřeba významným způsobem pokročit dopředu,“ prohlásil ředitel výstavby ŘSD Petr Kůrka.
Hustou dopravou zkoušené obce na I/43 teď mohou podle ŘSD stavbu nové komunikace aktivně podpořit. Cílem je, aby v chystaném procesu EIA nezaznívaly pouze negativní hlasy, ale i podpůrné argumenty a hlasy obyvatel.
První výkop: Bořitov–Svitávka
Stavba čtyřproudé silnice, která na sever od Brna kopíruje nacistickým Německem rozestavěnou exteritoriální dálnici A88, začne růst snad v příštím roce. Ačkoli jde jen o osmikilometrový úsek, který žádné obci na vytíženém tahu silnice I/43 nepomůže, jde o první výkop, který by mohl prolomit dlouhé roky stagnace.
„Je to dosti složitý nekonečný příběh, ale věřím tomu, že se toho konce dočkáme. Loni bylo konečně vydáno územní rozhodnutí na první úsek od Bořitova po Svitávku. Bohužel do toho přišlo množství odvolání některých spolků, které dlouhodobě tuto stavbu napadají. Ale i tak se z pohledu ŘSD podaří začátek realizace úseku Bořitov-Svitávka, a to v roce 2027, nebo začátkem roku 2028,“ řekla na jednání v Černé Hoře v minulém týdnu senátorka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL).
Severní část směrem k D35
Stavba severního úseku, který pomůže zejména Březové nad Svitavou, Brněnci a Letovicím, by mohla odstartovat na konci roku 2030. Že je tento úsek mnohem méně trnem v oku ekologických sdružení, se ukázalo i během zjišťovacího řízení EIA, kdy ministerstvo životního prostředí zveřejnilo závěr s minimem námitek, na rozdíl od velkého odporu kolem Brna.
Harmonogram přípravy I/73 Svitávka – Staré Město
červen 2026 podání žádosti o stanovisko EIA
první čtvrtletí 2027 vydání stanoviska EIA
2027–2028 geotechnický průzkum
první čtvrtletí 2030 vydání povolení záměru
čtvrté čtvrtletí 2030 nabytí právní moci povolení záměru, výběr zhotovitele a zahájení realizace.
Pramen: ŘSD
„Myslím si, že budeme rychlejší na severu. Naší snahou bude téměř 37 kilometrů dlouhý úsek postavit v celé délce až do Svitávky. Když to přeženu, kolem Jevíčka nebo Velkých Opatovic není širší komunikace více než pět metrů. Stavební uspořádání silnic II. tříd nedovoluje svést tranzit z takto kapacitní komunikace,“ dodává Kůrka.
Podobně se nedávno vyjádřil i generální ředitel ŘSD, který reagoval na plán hejtmana Martina Netolického rozdělit čtyřpruhovou komunikaci na více dílčích úseků, a urychlit tak tím jejich přípravu. „Mám obavu, že parametry silnice by takové hustotě dopravy nestačily,“ řekl před nedávnem MF DNES Radek Mátl.
Podle aktuálního harmonogramu by měl severní úsek, který pomůže zejména Březové nad Svitavou, Brněnci, Letovicím, ale i Jevíčku, získat stanovisko EIA dříve než jižní část. „Je to proto, že o vliv stavby na životní prostředí budeme žádat zhruba o půl roku dřív. Od projektanta máme potvrzené, o stanovisko EIA požádáme do letních prázdnin, tedy v první půlce roku,“ okomentoval Kůrka harmonogram přípravy.
ŘSD chce slyšet i podporu obcí
Podle ŘSD je důležité, aby v procesu EIA nezaznívaly pouze negativní hlasy spolků, ale byl slyšet i názor obcí a občanů, kteří volají po zklidnění dopravy na vytíženém tahu. S plánem podpory počítají jak starostové na Svitavsku, tak na Blanensku.
„Mnohokrát jsme se setkali s tím, že soudy, které v posledních instancích rozhodují o různých povoleních, tak pokud mají na stolech připomínky jen odpůrců, tak mají dojem, že je něco špatně. Proto jsou v procesu vítány podpůrné argumenty, hlasy obcí a obyvatel, co stavbu chtějí, i když jsou od stavby třeba deset kilometrů daleko. Vůbec nezáleží, zda jste byli osloveni jako dotčená obec. Proces EIA je otevřený úplně všem z celé republiky,“ řekl Tomáš Šikula z projekční kanceláře HBH projekt, která pro silnici I/73 dokumentaci EIA zpracovává.
ŘSD předpokládá, že veřejné projednání pro severní úsek by mohlo proběhnout začátkem září, jižní úsek má přijít na řadu napřesrok.
„V tuto chvíli nabízíme starostům představení dokumentace před finálním dokončením, než se podá k posouzení. Zájemce seznámíme nejen s procesem EIA jako takovým, obsahem dokumentace, ale i se závěry vlivů, které jsme v území vyhodnotili, a se všemi opatřeními, které v území navrhujeme,“ dodal Šikula.