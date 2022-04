ČSSD chce radnici udržet pod hlavičkou Žijeme Pardubice, lídrem je náměstek

„Čekal jsem, s čím Kuba přijde. Bylo by škoda, kdyby kvůli úpadku strany zmizel z radnice tak úspěšný a nebojácný politik, jakým Jakub Rychtecký je,“ řekl Netolický, který před krajskými volbami 2020 svou ČSSD schoval pod značku 3PK.

Stejně jako 3PK podpoří Žijeme Pardubice i samotná ČSSD a sdružení ProPce21. To dala dohromady radní města Ludmila Ministrová, jež se před čtyřmi roky dostala na radnici za TOP 09. Záhy po volbách však tuto stranu opustila. Straničtí kolegové totiž nechtěli, aby šla do koalice s ANO, zatímco ona s tím žádný problém neměla.

Lídři usilující o pardubickou radnici ANO

náměstek primátora Jan Nadrchal SPOLU

náměstek primátora Jan Mazuch Společně pro Pardubice

bývalý krajský radní René Živný Žijeme Pardubice

náměstek primátora Jakub Rychtecký Pirátská strana

zastupitelka Ivana Böhmová STAN

trenérka kinballu Alice Paurová SPD

bývalý radní Pardubic Vítězslav Novohradský (zatím zvažuje nabídku)

„Po odchodu z topky jsem si myslela, že se už do žádné strany nevrátím, ale teď to dělám. Myslím si, že tento projekt má smysl,“ uvedla Ministrová, která se svým manželem roky provozuje městské koupaliště Cihelna.

Politička s sebou na kandidátku přivádí zajímavé jméno. Žijeme Pardubice totiž aktivně podpoří hokejová legenda Otakar Janecký. Bývalý skvělý útočník, který má medaile z mistrovství světa i z olympiády, má přitom za sebou docela špatnou politickou zkušenost. V letech 2006 až 2010 byl zastupitelem města za Stranu zelených, ale ke konci mandátu byl z politiky tak otrávený, že ani nechodil na zasedání zastupitelstva.

„Byli jsme tam ve třech a druhý den vlastně ve dvou, protože jeden odešel k modrým. Další den jsem zjistil, že tam jsem sám, protože Honza Linhart byla samostatná jednotka. Nyní chci podpořit přátele, které lidsky dobře znám,“ uvedl držitel dvou hokejových titulů s Pardubicemi.

Koalice Žijeme Pardubice by podle Rychteckého chtěla ve volbách skončit do třetího místa. „Jsme sportovci, útočíme proto na bednu,“ uvedl náměstek primátora, který by po svém zvolení rád podporoval třeba rozvoj bydlení ve městě.

„Jednou z možností je spolupráce se soukromým sektorem, další podpora družstevního bydlení. Vyváženě by se měly také rozvíjet jednotlivé městské obvody co do dostupnosti mateřských a základních škol, dětských hřišť, městské dopravy nebo nabídky zájmových kroužků pro děti,“ uvedl politik.

Na kandidátce se objeví také ekonomka Simona Mokrá, ředitelka Mateřské školy Brožíkova Marcela Nováčková nebo ředitel Základní školy Polabiny 3 František Němec.