Volební plakáty v Pardubicích se staly terčem vandala, už ho hledá policie

Žádný politik si nepřeje, aby měsíc před volbami někdo „vylepšil“ jeho reklamní banner urážkou nebo sprostým obrázkem.

A právě tuto zkušenost má od středy plejáda politiků, kteří kandidují na pardubickou radnici nebo do Senátu. Během jediné noci se hanlivé nápisy objevily na plakátech hnutí ANO, uskupení Společně pro Pardubice nebo Žijeme Pardubice.

„Zničili nám všechny čtyři kostky, které máme v centru města. Škodu jsme vyčíslili na dvacet tisíc. Kolegyně Ludmila Ministrová už podala na policii trestní oznámení,“ uvedl lídr Žijeme Pardubice, náměstek primátora Jakub Rychtecký z ČSSD.

Jeho může navíc mrzet to, že na plakátech uskupení si vandal adresně vybral jen jeho. Ostatní vyobrazení kandidáti pohanění unikli. „Snad jediná polehčující okolnost je to, že podobně nezničil fotografie bývalé primátorky Štěpánky Fraňkové či Ludmily Ministrové. Já to beru sportovně,“ řekl náměstek.

Na policii se vydají i zástupci nově vzniklé koalice regionálních stran Společně pro Pardubice. Třeba na obou kostkách na sídlišti Karlovina byly hodně sprostým nápisem opatřeny podobizny všech politiků včetně lídra Reného Živného, který v lokalitě bydlí.

„Jeden ten plakát nás vyjde na šest tisíc korun. Nejde o maličkost, teď je musíme skoro všechny vyměnit. Podle rukopisu šlo o jednoho člověka a úplně nevěřím na náhodu. Člověk si většinou večer do hospody lihový fix nebere,“ uvedla dvojka kandidátky uskupení František Brendl, který je nyní městským zastupitelem za Pardubáky a v minulosti zastával i funkci náměstka primátorky.

„Také podáme trestní oznámení. Nejde nám snad ani o to, aby někdo pykal, spíše bychom byli rádi, aby svého jednání zanechal,“ řekl Brendl.

Ušetřen nadávek nebyl ani primátor Martin Charvát z hnutí ANO. Ten zatím figuruje na jediných poutačích své partaje, která však odkazuje na jeho kandidaturu do Senátu. „Už se ke mně zprávy o zničení plakátů dostaly. Co k tomu říct? Je to špatně, to do politického soupeření nepatří. Dobré je, že ty plakáty jsou v centru města, kde je silné pokrytí kamerami. Pachatel by na nich měl být vidět,“ uvedl Charvát.

Jeho výhodou je to, že zničené plakáty má na zastávkách hromadné dopravy a kryje je sklo. Hnutí ANO tak nebude mít vícenáklady s výměnami bannerů.

„Podle smlouvy musí čistotu reklamy zajistit pronajímatel ploch. Takže z tohoto pohledu se nám vlastně nic nestalo, ale chápu kolegy, že nejsou nadšení, když musí za nové plakáty platit,“ pokračoval primátor Charvát a dodal, že jeho hnutí spuštění kampaně pro volby na radnici teprve chystá.

Kampaň před zářijovými komunálními a senátními volbami začíná být v ulicích města dobře patrná. Například ODS nebo SPD vsadily na klasické billboardy u silnic. Ty mají výhodu v tom, že jsou dostatečně vysoko na to, aby je měl chuť někdo poškozovat.