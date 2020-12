Nové jízdní řády jen načas, provoz na hlavních tratích ovlivní velké výluky

Už za dva dny začnou vlaky jezdit podle nového jízdního řádu. Cestující na třech nejvytíženějších tratích v Pardubickém kraji to mohou s klidem ignorovat. Cestování z krajské metropole do všech směrů nedozná takřka žádných velkých změn.

S nástupem jarních měsíců bude všechno jinak a z jindy pravidelných jízdních řádů s platností do prosince se po zbytek roku stane jen orientační leták.

Pokud se totiž Správě železnic podaří v kraji zahájit investice v řádu miliard korun, cestující musejí počítat s rozsáhlými změnami jízdních řádů, kterými se budou místo vlaků řídit hlavně výlukové autobusy.

Velké železničářské manévry spustí nejen v září zahájená modernizace pardubického železničního uzlu, na jaře se stavební dělníci pustí do přestavby zastaralé trati z Brandýsa do Ústí nad Orlicí a práce mají začít také na zdvojkolejnění úseku Pardubice – Stéblová.

„Tyto náročné stavební práce si vyžádají změny v jízdních řádech a zavedení dlouhodobých výluk spojených s náhradní autobusovou dopravou,“ uvedl mluvčí Českých drah Robert Pagan.

Jako první lze rozsáhlé změny jízdního řádu očekávat v dubnu či květnu, kdy začnou práce na úpravách traťového úseku mezi Brandýsem a Ústím nad Orlicí.

Práce naplánované do října 2023 ovlivní jak regionální, tak dálkovou dopravu. „Očekáváme nahrazení osobních vlaků mezi Chocní, Ústím nad Orlicí a Českou Třebovou autobusy a úpravy se dotknou i časových poloh osobních vlaků mezi Kolínem a Pardubicemi,“ řekl Pagan.

Některé vlaky z Prahy do Brna opustí koridor

Už dříve krajský šéf Českých drah v Pardubicích Tomáš Netolický připustil, že některé dálkové vlaky začnou s příchodem jara jezdit odklonem.



„V souvislosti s výlukou mezi Brandýsem nad Orlicí a Ústím nad Orlicí se zvažuje, že některé vlaky na trase Praha – Brno pojedou přes Havlíčkův Brod. To je však zatím v řešení,“ řekl Netolický.

Největší výluky Trať 010 Kolín – Pardubice – Česká Třebová Rozsáhlé změny jízdního řádu v souvislosti s modernizací tratě mezi Brandýsem a Ústím nad Orlicí začnou platit od dubna či května 2021. Trať 031 Pardubice – Hradec Králové, trať 238 Pardubice – Hlinsko V souvislosti s modernizací uzlu Pardubice a zahájením prací na zdvojkolejnění tratě z Pardubic do Stéblové mezi pardubickým hlavním a rosickým nádražím přestanou jezdit vlaky od června do listopadu 2021.

S největšími komplikacemi se dá v údolí Tiché Orlice počítat hlavně příští rok, neboť mimo provoz bude celá druhá kolej téměř desetikilometrového úseku. Propustnost trati zvýší až nová odbočka Bezpráví, kterou chtějí železničáři budovat jako první.

V souvislosti s modernizací pardubického nádraží a zahájením zdvojkolejnění tratě z Pardubic do Stéblové začne koncem května také pětiměsíční výluka, během které mezi Pardubicemi a Rosicemi nad Labem budou místo vlaků jezdit autobusy.

Práce ovlivní i cestování do Chrudimi. Původní jednokolejný most přes Labe bude snesen a nahradí jej most se dvěma kolejemi, což umožní větší propustnost obou tratí. „Bude jezdit náhradní autobusová doprava na Chrudim a na Hradec Králové,“ dodal Netolický.

Co se týče nových spojů, nejvíc jich od neděle přibude na trati Choceň – Týniště nad Orlicí.

Víc vlaků na Týniště, Leo Express do Vratislavi nevyjede

„Na této trati dochází meziročně k největšímu nárůstu dopravy. Nabídka spojení tak ve špičkách pracovních dní bude činit nejméně jeden pár vlaků za hodinu a o víkendu nejméně jeden pár vlaků za dvě hodiny. K tomu pojedou téměř každé dvě hodiny spěšné vlaky Náchod – Choceň,“ informoval o největší změně spojené s novými jízdními řády mluvčí Českých drah.

O jeden pár navíc rychlejších spěšných vlaků vyjede také mezi Letohradem a Doudleby nad Orlicí. Tím dojde k lepšímu spojení z Letohradska směrem na Hradec Králové. Vlaky odtud pojedou každé dvě hodiny, ve špičce bude spojení zajištěno jednou za hodinu.

Nové dva spoje přibudou také na hlavní trati mezi Českou Třebovou a Březovou nad Svitavou. Jeden zacelí čtyřhodinovou mezeru v dopoledních hodinách, druhý o víkendu odpoledne.

Modernizované vlaky Nově budou motorové vozy řady 810 v Pardubickém kraji vybaveny připojením k internetu přes Wi-Fi a zásuvkami, stejná výbava čeká i Regionovy. Na osobní vlaky linky Kolín – Česká Třebová budou postupně v průběhu příštího roku nasazovány modernizované vozy Bdmtee a řídící vozy Bfhpvee se zdvižnými plošinami pro handicapované cestující.

Naopak některé spoje s novým jízdním řádem definitivně skončí. Pardubický kraj u národního dopravce neobjednal sezonní víkendový provoz z Heřmanova Městce do Prachovic.

V novém grafikonu nenajdou cestující ani víkendový pár osobních vlaků mezi Chornicemi a Velkými Opatovicemi.

Změny nastanou také na trati mezi Českou Třebovou a Dzbelem. V celé trase pojedou o víkendu tři páry vlaků tak, aby měly návaznost na dálkové railjety v České Třebové a na vlaky ve Dzbelu s přestupem na vlaky od Prostějova.

Leo Express, který obsluhuje podorlické tratě, přidá přímé víkendové spojení mezi Pardubicemi a Hanušovicemi. Naopak kvůli výlukám po dohodě s polskou stranou vůbec nevyjedou vlaky do Vratislavi.