Na nadjezdu u Parama v Pardubicích začnou jezdit trolejbusy, platí nové řády

Na novou trasu přes Paramo bude nově převedena linka číslo 4, která pojede z Polabin na Masarykovo náměstí a hlavní nádraží k dopravnímu podniku a na zastávku Dukla točna.

„Budeme také prodlužovat stávající linku číslo 7, která nyní končí před dopravním podnikem. Ta pojede dál směrem na hlavní nádraží a její konečná bude v Polabinách na Slunečné u Kauflandu,“ řekl ředitel pardubického dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Tyto dvě linky 4 a 7 tedy pojedou nově přes nadjezd a budou obsluhovat trasu z hlavního nádraží přes nadjezd na Duklu.

„Toto je významná změna. Budou jezdit ve třicetiminutovém intervalu proloženě, takže každých 15 minut se cestující z Dukly relativně rychle dostane přes čtyřpruh k hlavnímu nádraží a dál do města,“ řekl Pelikán.

S tím souvisí změna na autobusové lince číslo 10, která vedla z Nemošic přes Duklu, nadjezd Paramo a hlavní nádraží dál do centra Pardubic. Dopravní podnik nově tuto linku napřímí. „Nemá cenu, aby nám jezdily tři linky přes Paramo, takže tato linka pojede ze Zborovského náměstí do centra města podjezdem na ulici 17. listopadu,“ řekl Pelikán.

Na změnu linky číslo 10 už nesouhlasně reagovali lidé na sociálních sítích. „Ti, kteří se doteď ozývali, že jim ta trasa přijde zbytečně zdlouhavá přes Duklu, nadjezd a hlavní nádraží a nepomůže jim při přestupu do centra města na Masarykovo náměstí, jsou nyní rádi. Druzí, kteří s novou trasou mají problém, to řeší a komentují,“ řekl Pelikán.

U linky číslo 10 chce dopravní podnik hlavně sledovat oblast kolem Dukly, a to ve vazbě na žáky základních škol, kteří sem dojíždějí na vyučování.

„Ranní spoje sem před osmou hodinou zajíždějí. Ovšem ty odpolední budeme monitorovat. Nepadla totiž obecná shoda, zda mají spoje jezdit ve 13, 14, 15 , nebo 16 hodin. Budeme sledovat největší potřebu závleku linky číslo 10 ke škole Staňkova nebo k Resslově. Případně budeme reagovat, pokud to bude nutné,“ řekl Pelikán.

Novou trolejbusovou trať ve Studentské ulici k univerzitnímu kampusu bude nově obsluhovat linka číslo 30, což je nově vzniklý spoj proto, aby z hlavního nádraží na univerzitu byla vedena trolejbusová linka, která bude obsluhovat zastávky v kampusu.

Nezdražujeme, prozatím

Jak uvedl šéf dopravního podniku, spoje se s novými linkami neškrtaly, spíše „rozlamovaly“. „Stále zmiňovanou linku číslo 10 jsme půlili. A stejně jsme postupovali i u 18. Ta jezdila z Mikulovic do Živanic a už nešly dát dohromady požadavky obcí a města. Nedalo se to zkoordinovat,“ řekl Pelikán.

Nově tedy bude linka číslo 18 jezdit ze Živanic a Černé u Bohdanče na hlavní nádraží, část, která jezdila do Dražkovic a Mikulovic, nově převezme linka číslo 1.

S vysokými cenami plynu a elektrické energie se nabízí, zda se ceny jízdného nebudou také zvedat. Zatím to tak nevypadá, i když situace není růžová.

„To je věc, která nás aktuálně velmi trápí. Máme sice obchodníka s elektrickou energií, ale ještě jsme ji pro rok 2023 nenakoupili. Cena je extrémní. Včerejší ranní cena na burze byla 60 euro za megawatthodinu, což je se všemi poplatky 31 tisíc korun. My nyní platíme 1 500 korun. Nedovedu si představit dát dvacetinásobek ceny jízdného, to je nesmysl. Uvidíme, jestli se trh s energiemi zastabilizuje, co udělá vláda. Elektrika nemůže stát tolik, to by stál rohlík dvacet korun,“ řekl Pelikán.

Ceny za jízdné zřejmě nahoru půjdou, nelze však očekávat, že porostou skokově a násobně. Záležet bude i na tom, zda budou ochotny přidat dopravnímu podniku město a také obce, pro něž dopravní firma zajišťuje dopravu.