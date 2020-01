Autobusy budou lépe sloužit a navazovat na vlaky, slibuje Pardubický kraj

Od prosince letošního roku by měly začít provozovat autobusové spoje v Pardubickém kraji na dalších deset let vítězové velkého autobusového tendru - společnosti Arriva Východní Čechy a ČSAD Ústí nad Orlicí.

Od stejného okamžiku by měli cestující zaznamenat změny jízdních řádů.

„Budeme mít nové dopravce a budeme nastavovat nový systém,“ uvedl Michal Kortyš. Dodal, že kraj připraví plán dopravní obslužnosti, který by měl definovat, jakou dopravu a v jaké kvalitě cestujícím nabízí.

Nové smlouvy počítají s tím, že kraj může navýšit o třicet procent počet kilometrů, které autobusy odjezdí. „Myslíme si, že to je dostatečný prostor pro změny,“ uvedl Kortyš.

„Třicet procent je v podstatě pět milionů kilometrů,“ uvedl Leoš Beran z odboru dopravy krajského úřadu.

Od roku 2011 se jakýmkoliv ráznějším zásahům do jízdních řádů krajští politici vyhýbají. Tehdy se pod taktovkou firmy Oredo radikálně změnily jízdní řády, nabídly více spojů, ale revoluce v dopravě byla bídně připravená, výsledkem byl zmatek a nakonec návrat k předcházejícím jízdním řádům.

Od té doby řada jiných krajů radikálně změnila dopravní obslužnost tak, aby autobusy lépe navazovaly na vlaky, aby linková doprava byla pro lidi atraktivnější a aby neutíkali do aut.

V Pardubickém kraji se změny omezily hlavně na rušení nevyužívaných spojů. Pokud některý starosta chce posílit spojení do své obce, musí si na to většinou z obecní pokladny připlatit.

Dopravní obslužnost je podle hejtmana nadprůměrná

Srovnávat úroveň obslužnosti s jinými kraji je složité, určitě ale lze říct, že nabídka spojů o víkendech je v Pardubickém kraji bídná.

Podle průzkumu MF DNES 125 ze 451 obcí kraje nemá o víkendu žádné spojení se světem. Zároveň platí, že zajištění návaznosti autobusů a vlaků by mělo být podstatně lepší.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) ale s kritikou současného stavu vůbec nesouhlasí. „Nemám pocit, že bychom v dopravní obslužnosti byli podprůměrní, naopak. Myslím, že základní dopravní obslužnost, založená na cestování do práce, do školy či k lékaři, je dostatečná ve všech částech kraje,“ uvedl.

Jistý posun se uskutečnil v dopravě po železnici. Kraj v roce 2018 zavedl spěšné vlaky na důležitou železniční trať Pardubice - Havlíčkův Brod. Stejné vlaky zde objednal už v roce 2011, za dva roky je stáhl, ale po pěti letech zase obnovil.

Pravidla, standardy i vize by měl obsahovat plán dopravní obslužnosti. V jiných krajích to bývá obsáhlý, sofistikovaný dokument, který určuje například i to, na jakou úroveň spojení mají obce podle počtu obyvatel nárok.

Pardubická verze plánu na roky 2016 - 2020 má osmnáct stran a jde v podstatě jen o popis současného stavu. Kortyš uvedl, že jde o práci úředníků.

„Tohle se dělalo doma, aby se neutrácely zbytečně peníze. Občas se dělají takové plány do šuplíku, stojí to milion a půl, a nepoužívá se to. Nyní tomu dáme daleko větší pozornost,“ uvedl náměstek.

Podle Kortyše by páteřní dopravu měly obstarat vlaky. U nádraží pak mají být terminály pro linkovou autobusovou dopravu s velkým parkovištěm.

„Ale to nám chybí. Nemáme přestupové terminály, aby to fungovalo, nemáme záchytná parkoviště v okrajových částech Pardubic,“ uvedl náměstek s tím, že nelze nasadit více autobusů a čekat, že do nich lidé automaticky přesednou z aut.

Společnosti Arriva Východní Čechy a ČSAD Ústí nad Orlicí měly původně převzít provozování linkových autobusů v kraji od poloviny roku 2020. Kvůli námitkám dalších účastníků tendru antimonopolní úřad zakázal kraji podepsat s vítězi smlouvu. Kraj předpokládá, že dopravci na základě nových smluv vyjedou od letošní prosincové změny jízdních řádů.