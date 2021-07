Březí jalovice se topila v jímce, jeřábem ji tahali dvě hodiny

„Na žádost velitele zásahu začali zaměstnanci areálu přečerpávat do vedlejší jímky i do cisterny na fekálie. Nebyl to vůbec jednoduchý zásah,“ uvedla mluvčí hasičů Jana Poláková.



Hasiči topící se jalovici nejprve chytli do ohlávky a za pomoci popruhů a hasičského jeřábu ji vytáhli ven.



„Po celou dobu nám pomáhali i místní zaměstnanci. Vysvobozování trvalo přibližně dvě hodiny, doprovodili jsme jalovici do stáje a předali ošetřovatelům,“ řekl velitel zásahu Tomáš Nečas s tím, že na místě byl zootechnik i veterinář.

„Záchranná akce má šťastný konec, máme informaci, že jalovice se už pase,“ dodala Poláková.