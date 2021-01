Vítěz nevyhrál, krajští politici chtějí jednat o IT tendru v nemocnici

Politici se začnou vedení Nemocnice Pardubického kraje ptát na IT tendr, který provázely dvě neobvyklé okolnosti. Původně byl vypsán s odhadovanou cenou ve výši 76 milionů, ale kontrakt byl nakonec podstatně vyšší.

Zároveň nemocnice odmítla podepsat smlouvu s vítězem, který byl výrazně levnější.

Prověřit IT tendr požádala opozice. „Chceme o tom mluvit a rádi bychom slyšeli nějaké vysvětlení,“ uvedl zastupitel ANO Martin Kolovratník.

Koalice s tím souhlasí. „Mě osobně to zajímá. Kolem té zakázky kroužilo tolik lidí jako supi, je dobré, aby to zaznělo na této úrovni,“ řekl při posledním jednání zastupitelů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK).

„Dáme to jako bod jednání zdravotního výboru,“ uvedl Jiří Skalický (TOP 09), který je šéfem tohoto výboru. Všechny okolnosti musí vysvětlit vedení nemocnic a zástupci IT oddělení.

„Překvapilo nás to. Na radě jsme se pozastavili nad touto situací, nejsem odborníkem na IT, upřednostním účast těch, kteří to mají v kompetenci, protože to soutěžila nemocnice, ne my,“ uvedl Netolický.

Soutěž na zajištění mimo jiné elektronické zdravotnické dokumentace pro pět nemocnic a servis po dobu dvaceti let sice vyhrála loni v srpnu slovenská firma Datalan s nabídkou 135 milionů korun bez DPH.

Nemocnice ji ale později vyloučila a sáhla po nabídce firmy Stapro. Ta byla o 58 milionů korun vyšší.

Vítězná firma Datalan v říjnu 2019 nepřesvědčila na dvou sezeních hodnotící komisi, že její systém splňuje to, o co nemocnice žádala.

Zástupci slovenské firmy například na vzorku budoucího systému předvedli, že do zdravotní dokumentace bude možné vkládat video, jenže přímo na místě jej pak nedokázali přehrát. Komise to posoudila jako nesplnění podmínek.

V zadání se ale přímo o funkčnosti vložených multimédií předváděných vzorků nemluvilo.

Člen hodnotící komise je navázaný na soupeře,stěžovala si „vítězná“ firma

U antimonopolního úřadu si slovenská firma stěžovala, že někteří členové komise postupovali vůči ní tendenčně a že jeden z nich dokonce spolupracuje se společností Stapro.

Nemocnice firmu ze soutěže vyloučila, a zbyla jí tak už jen nabídka společnosti Stapro, druhá v pořadí, v hodnotě 193 344 tisíc korun bez DPH.

Stapro dlouhodobě spolupracuje s Nemocnicí Pardubického kraje i Pardubickým krajem. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dokonce loni v březnu zrušil tendr Pardubického kraje na elektronizaci zdravotnické dokumentace pro šest zdravotnických zařízení za 33,7 milionu korun s odůvodněním, že zakázku kraj ušil na míru právě firmě Stapro.

Podmínky tendru podle antimonopolního úřadu jiné společnosti diskvalifikovaly. Oba uchazeči uvedli, že bez spolupráce se společností Stapro by zakázku nemohli zajistit.

Veřejná zakázka byla původně vypsána tak, že v odhadované ceně 76 milionů korun byl také zahrnut čtyřletý servis. Nakonec se ale prodloužila délka servisu a hodnota zakázky se tak zvýšila o 117 milionů korun.

„Zákonná lhůta údržby ve výběrovém řízení počítá s dobou čtyř let, zatímco Nemocnice Pardubického kraje vysoutěžila servisní služby na dobu 20 let, proto je částka navýšena.

Předmětem výběrového řízení byla tedy výsledná cena za dobu trvání předpokládaného celého cyklu plnění smlouvy za 20 let,“ uvedla náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková, která je odpovědná za zdravotnictví (STAN).

Vedení společnosti Stapro před časem vzkázalo, že se k tendru nebude vyjadřovat.