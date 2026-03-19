Případ podle policie odstartoval v polovině roku 2025. Čtyřiašedesátiletá žena na internetu zareagovala na podvodnou reklamu nabízející investice do kryptoměn. Zaregistrovala se a hned se jí „ujal“ údajný finanční analytik.
„Nejdřív chtěl, aby žena poslala šest tisíc jako prvotní investici, což udělala. Na oko dostala do zástavy 19 tisíc dolarů, oproti kterým však podvodníkům poslala svých skutečných 300 tisíc,“ popsala policejní mluvčí Dita Holečková.
Postupem času žena podvodníkům naposílala další peníze včetně čtvrtmilionové půjčky. Při kontrole svého „investičního účtu“ na něm viděla 119 tisíc dolarů, jenže při jejich výběru po ní podvodníci chtěli dalších 250 tisíc. „Celkem takhle přišla o 800 tisíc korun. Podvodníci po ženě chtěli ještě dalších 150 tisíc, ale ty už neposlala, protože neměla,“ dodala Holečková.
Z poškozené pachatelkou
Ani tady ale případ neskončil. V prosinci 2025 jí zavolala neznámá žena s tím, že si před časem založila investiční účet, na kterém má k dispozici 350 tisíc, ale musí je vybrat do konce roku. Další komunikací si podvodnice u poškozené vybudovala důvěru a zjistila, že vlastní osobní auto.
„Tak jí začala nabízet možnost vydělat další peníze, když je bude jako kurýr vyzvedávat a druhým je vozit. Poškozená žena nejdřív váhala, ale nakonec souhlasila,“ řekla Holečková.
A v tu chvíli se stala pachatelkou. Při jednom z převozů ji zadrželi policisté, zrovna u sebe měla 150 tisíc. „Vezla je od seniorky z Chrudimska podle instrukcí do Prahy, tam ale nedojela a peníze se naštěstí důvěřivé seniorce vrátily,“ uvedla Holečková.
Čtyřiašedesátiletá žena peníze převážela celkem třikrát a pokaždé podle stejného scénáře. Senioři jí peníze dávali v domnění, že díky nim dostanou vyplacené zisky z investičních účtů. Informace, odkud kam má peníze převážet, a hesla pro jejich vyzvednutí dostávala kurýrka po telefonu.
„V minulých dnech byla obviněna z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. Při výslechu se ke svému jednání doznala, a teď jí hrozí až šest let vězení,“ dodala Holečková.